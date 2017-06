Dua Lipa / Dua Lipa

El debut de la británica Dua Lipa se ha retrasado unas cuantas veces, pero aun así llega antes de su 22º cumpleaños, que tendrá lugar este verano. Ni tan mal. Ya hace 2 temporadas que la cantante empezó a dar a conocer sus primeros temas, como ‘New Love’ o el reeditado y finalmente exitoso ‘Be the One’, y en este tiempo ha ido acumulando singles de relativo reconocimiento popular como ‘Blow Your Mind (Mwah)’ y sobre todo una colaboración para el DJ holandés Martin Garrix que le ha otorgado 300 millones de reproducciones en Spotify, ‘Scared to Be Lonely’, no incluida en este disco quizá por su sabor a Chainsmokers.

Podría haber estado o como mínimo haber sido un bonus track en este álbum que no sucumbe a las modas dembow, dancehall ni trap, pero un poquito sí al tropical house en ‘Hotter than Hell’ por mucho que ella lo niegue, o a la música dance noventera, como sucede en ‘New Rules’. Ya sabemos todos que ‘Blow Your Mind (Mwah)’ es un hit muy divertido e irónico sobre mandar a alguien a la mierda (“un “jódete” para todo aquel que quiera cambiarte”), y ‘Be the One’ un bonito y sutil sencillo ahijado de la moda balearic. ¿Pero qué ha estado haciendo Dua Lipa durante todo el año que ha tardado en terminar este disco?

Sus intenciones eran “añadir más canciones”, poder contar con más material. Como resultado encontramos la ya viejísima ‘New Love’ muy acertadamente relegada a bonus track (también ‘Last Dance‘, cerca de los imperativos de Major Lazer), mientras que otras canciones nuevas tratan de igualar la grandeza de ‘Be the One’ o “Mwah”. La principal es ‘Lost in Your Light‘, un auténtico tiro de synth-pop que podría haber entonado Robyn y aparecerá en el ‘Glee’ del futuro, en el que es todo un acierto haber llamado a Miguel para someterle a los ritmos electro en lugar de haberle invitado para poner en el disco una gotita de oportunista R&B. Pero también encontramos otro himno de autosuficiencia, de “jódete”, como es ese ‘IDGAF’ que, guitarrita a lo ‘No Scrubs’/’Shape of You‘ mediante, podría ser un éxito en el futuro de promocionarse por los canales adecuados. Produce MNEK.

Después vienen las decepciones. ‘Genesis’ no es una “intro” sino una canción propiamente dicha, y sin embargo parece pensada únicamente para allanar el camino a ‘Lost in Your Light’, para que esta parezca todavía más grande de lo que ya es. ‘Thinkin’ Bout You’ trata de parecerse demasiado a Lauryn Hill y a la primera Amy Winehouse sin quitarse de encima cierto poso triunfito; ‘No Goodbyes’ arranca demasiado parecida a alguna melodía de Ace of Base y Cyndi Lauper para luego entregarse a la nada; ‘Begging’ es, como se suele decir, “bastante genérica”; y las baladas ventilador ‘Garden’ y ‘Homesick’ (esta con créditos de Chris Martin), como ideadas para el público de Adele (el productor de ‘Garden’ estuvo en los créditos de ’21’), deberían parecerse más a ‘Crying for No Reason’ de Katy B y menos a Eurovisión.

A pesar de la segunda mitad del disco, ya había asegurados bastantes hits que, como en el caso reciente de Zara Larsson, dan bastante empaque a este entretenido disco en el que además, a pesar de la docena de productores diferentes, sí predomina la considerable personalidad de Dua Lipa, por supuesto co-autora de todas las canciones.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Blow Your Mind (Mwah)’, ‘Lost In Your Light’, ‘Be the One’, ‘Hotter than Hell’

Te gustará si te gustan: Katy Perry, Shania Twain, Jess Glynne

Escúchalo: Spotify