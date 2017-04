El efectivo dúo ultra popero de Dua Lipa y Miguel

Al fin es viernes. Día de grandes novedades musicales. Entre las mejores, el nuevo single de Dua Lipa. La cantante novel, que se ha dado a conocer durante el último par de años gracias a singles como ‘Be the One’ o ‘Blow Your Mind (Mwah Mwah)’ -aunque su mayor hit de momento es una colaboración con Martin Garrix, ‘Scared to be Lonely’-, saca disco el 2 de junio. Y en él estará incluida esta nueva canción junto a Miguel, ‘Lost in Your Light’.

Estamos ante un ultra efectivo corte electro con el punto justísimo de afectación y arreglos de modernidad (ese final), que podría encantar tanto a fans de Robyn como de Charli XCX, etcétera. Si hay justicia triunfará y servirá para volver a poner en el mapa a Miguel, algo perdido en el mundo tras el inesperado fracaso de su notable último disco, ‘Wildheart‘.

Dua Lipa ha retrasado su debut en diversas ocasiones. Durante una entrevista con JENESAISPOP explicaba que quería cambiar cosas y añadir temas. “Creo que va a sorprender a mucha gente. Es muy pop, hay cosas muy honestas, y cosas interesantes que la gente no se espera. Habrá canciones más emocionales”. Si todas son tan buenas como esta, habrá merecido la pena la espera. La artista presentará este nuevo álbum en el FIB.