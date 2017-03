Dua Lipa: “‘Blow Your Mind (Mwah)’ es un “jódete” para todo aquel que quiera cambiarte”

Dua Lipa triunfaba a finales del año pasado con la divertidísima ‘Blow Your Mind (Mwah)’, para nuestra redacción, una de las mejores canciones de 2016; y este año lo ha conseguido con la reedición de ‘Be the One’, que llegaba al top 10 en Reino Unido. Cuando su disco de debut estaba aún programado para febrero, después de haber sido retrasado, tuvimos la oportunidad de mantener una charla telefónica con ella, que recuperamos con motivo de su confirmación esta semana en el Festival de Benicàssim. Dua Lipa también podría ofrecer en breve un concierto promocional en Madrid según se desprende de las redes sociales de Warner. Su debut está programado ahora mismo para el 2 de junio. Todavía se desconoce su tracklist.

¿Cómo ha sido el último año para ti?

El mejor año de mi vida, ha sido muy divertido. He hecho un montón de cosas que me emocionan y que soñaba con hacer. Ha sido muy especial.

¿Nunca fue la intención sacar el disco en 2016?

Sí, pero he querido tomarme mi tiempo para hacerlo. He ido añadiendo más canciones y saldrá este año.

¿Pero llegó a considerarse terminado en algún momento del año pasado?

Sí, pero decidí que quería escribir más canciones.

¿Ha sido más añadir canciones que cambiar cosas de producción, entonces?

Sí, eso es.

“Creo que mi disco va a sorprender a la gente. Hay cosas interesantes que la gente no se espera. Habrá canciones más emocionales”

¿Qué nos puedes adelantar sobre él?

Creo que va a sorprender a mucha gente. Es muy pop, hay cosas muy honestas, y cosas interesantes que la gente no se espera. Habrá canciones más emocionales.

¿Te refieres a baladas?

Hay una balada.

Entonces es muy bailable.

No enteramente bailable, hay canciones que no son bailables pero tampoco son baladas.

‘Blow Your Mind (Mwah)’ es una canción muy divertida, con esos besos irónicos, que no son tiernos. Me parece una canción pop muy inteligente. ¿Cómo surgió?

Muchas gracias. Fue accidental, estábamos en el estudio, y surgió esta idea de los besos que sí es irónica, insolente (“sassy” también es “pícara” y “fresca”)… Escribí la canción sobre intentar encontrar la forma de no cambiar, de seguir sintiéndote tú mismo, de sentirte como alguien normal, de estar orgulloso de ser quien eres. Es de lo que va, es un “jódete” a quien quiera cambiarte.

¿De quién fue la idea de añadir los besos? Como canción pop es perfecta, pero son los besos los que la llevan a otro lugar.

¡Mía!

Cher hizo una canción sobre besos, pero claro, no tenía nada que ver. ¿Tienes canción sobre besos favorita?

(risas) ‘I Kissed a Girl’ de Katy Perry. Me encanta.

¿No te da miedo que las canciones que has hecho se queden algo viejas al retrasar el disco?

No.

¿Por qué, para ti es todo melodías?

Trabajamos en las canciones durante un año, cambian, pero no creo que porque tenga un año la producción vaya a sonar vieja.

Hay un tema con un componente tropical house y el tropical house fue un poco el sonido del año pasado.

No creo que ninguna de mis canciones suene a tropical house. Eres la primera persona que me lo dice.

En general no lo veo, pero un pelín sí en ‘Hotter than Hell’ (NdE: la canción está así catalogada en Wikipedia).

A mí no me suena nada a tropical house, simplemente es una canción pop.

¿Por qué has reeditado ‘Be the One’ con un nuevo vídeo?

Es como sacar otro lado de la historia de la canción, es mostrar otro elemento con el vídeo, añadir un elemento oscuro, y todo eso va acorde completamente con mi estética.

Dices mucho que hay un lado oscuro en tu música, y lo noto. ¿Se nota en las letras?

Líricamente se nota bastante, sí. Las historias son muy honestas, sí.

¿Han sido tiempos difíciles para ti especialmente o Dua Lipa siempre será algo así de oscuro?

Probablemente, lo he pasado un poco mal, y he tenido cosas atascadas en mi cabeza bastante tiempo.

¿Te interesan las listas de éxito, disfrutaste de tu primera entrada en Billboard, ni te enteraste o te avisaron?

Me enteré yo misma por internet. No me interesa mucho. Me centro en la música y en mis fans y no estoy aquí por el éxito en las listas. Lógicamente el éxito en las listas está bien, pero yo me centro en la música.

¿Qué tal la relación con tus seguidores?

Son increíbles.

¿Ninguna mala experiencia?

No.

He leído que los fans de Donald Trump se estuvieron burlando de tus orígenes.

Nací en Londres.

Pero tus padres son de Kosovo y he leído que viviste allí 5 años.

4 años.

¿Cómo fue?

Fue bonito, muy divertido, es muy seguro. Estuvo guay.

Estuviste allí como adolescente. Es una parte importante de todas nuestras vidas, ¿hay algo de ello en tu música?

No, no creo. Todo lo que me ha pasado me inspira, pero no creo que haya introducido Kosovo en mi música. Ya empezaba a actuar y eso, pero era muy joven, estaba todavía descubriendo cosas.

¿Cuál es tu parte o club favorito para salir de Londres?

Trabajo mucho así que tampoco tengo mucho tiempo de salir de fiesta. Antes solía salir más, pero ya no tanto.

¿Algo que te haya inspirado en este último par de años, musical? ¿O simplemente tus experiencias personales?

Más mis experiencias personales, te abres y escribes sobre ello.

¿Algo de pop que te haya gustado en el último año?

Frank Ocean, le adoro, creo que es increíble; el disco de The Weeknd es una pasada, el disco de Solange, el disco de Rihanna… me parecen alucinantes.

Son discos muy diferentes. El disco de The Weeknd es el más ochentero, el disco de Rihanna es conceptual, el de Frank Ocean también, el de Solange lo mismo… Estos últimos son discos en los que el todo es más importante que los singles. ¿Cómo será el tuyo?

El todo será más importante.

¿Y qué lo unifica?

Son canciones muy personales, y la gente me conocerá a través de todas las canciones.

¿Habrá más componente 80’s en tu álbum, como en el disco de The Weeknd?

No, en absoluto. No sé cómo puede sonar mi música a alguien a los 80. Es simplemente el pop lo que conecta todo, a pesar de que pueda haber algo de hip-hop.

Charli XCX suena oscura como tú, pero ella se acerca a los 80. No es tu caso…

No, no es lo mío. No tengo ninguna relación con los 80.

¿Qué escuchabas de pequeña?

P!nk, Destiny’s Child, Christina Aguilera.

¿Harás festivales?

Sí, he hecho ya algunos. Me encanta hacer festivales.

¿Cuál ha sido tu máxima audiencia y cómo fue?

He hecho muchos de 5.000 y 6.000 en carpa, y también he hecho uno de 18.000 personas, me lo pasé muy bien. Disfruté cada minuto.

¿Qué es lo mejor y peor que te ha pasado en tu carrera?

Lo mejor es poder levantarme cada mañana y saber que tengo una carrera.

¿No pensabas que pudieras llegar?

No sé.

¿Te consideras pesimista?

No soy pesimista, soy muy joven y no sabes lo que va a venir. No es ser pesimista.

¿Y lo peor?

Todo ha sido muy divertido. Es difícil decirlo.

¿Ninguna mala experiencia en redes?

Me encantan las redes sociales, soy muy joven así que es como lo natural para mí. Me encanta Instagram.

¿Qué le dirías a la gente para que escuche tu disco de debut?

Es una pregunta difícil. Es diferente, es diverso… creo que va a ser interesante y que va a sorprender a la gente.