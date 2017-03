Ed Sheeran tendrá que compartir los millones de ‘Shape of You’ con los autores de ‘No Scrubs’

Es raro que a la canción más exitosa del planeta no le salgan parecidos, y antes de que llegue la sangre al río, el equipo de Ed Sheeran ha decidido actuar. Desde hoy Kandi Burruss, Tameka Cottle (aka Tiny Harris) y Kevin Briggs, el autor y las autoras de la icónica ‘No Scrubs’ de TLC, uno de los mayores éxitos del trío, editado en 1999, son también co-autores de ‘Shape of You’, el single principal del tercer álbum de Ed Sheeran, probablemente el disco más vendido de todo 2017. La noticia de BBC no menciona a la otra co-autora del tema Lisa “Left Eye” Lopes, fallecida en accidente de tráfico, quizá porque a esta solo se le atribuye el rap.

‘Shape of You’ lleva meses en el número 1 de Reino Unido y Estados Unidos y había gente -tampoco mucha, que sepamos- que consideraba que se parecía demasiado al éxito de TLC, tanto en melodía como en el minimalismo de instrumentos. Probablemente para evitar polémicas y porque al fin y al cabo no necesita el dinero, Sheeran ha decidido conceder los créditos que ya compartía con el productor Steve Mac y Johnny McDaid de Snow Patrol. Un caso parecido encontrábamos en ‘ANTI’ de Rihanna, donde Dido está acreditada por el pequeño parecido entre su tema ‘Thank You’ y ‘Never Ending’ de Rihanna.

Además de dejaros con ambas canciones, bajo estas líneas encontraréis también el “lyric video” de ‘Galway Girl’, el tema del disco de Ed Sheeran que mayor éxito está encontrando sin ser single oficial. ¿Tendremos revolución irlandesa hasta en la sopa?