No tantos séptimos singles se presentan con un vídeo tan bueno como el de Dua Lipa

Dua Lipa tiene nuevo single, ‘New Rules’, el séptimo de su álbum debut, que sigue en el top 30 de discos más vendidos en Reino Unido. No, este no es precisamente el séptimo single de un disco lleno de canciones top 10 como un ‘Loud’, pero no puede decirse que la cantante no esté defendiendo y promocionando su trabajo como es debido y de hecho ‘New Rules’ se presenta con un vídeo mucho más entretenido que el que suele hacerse para séptimos singles.

El vídeo de ‘New Rules’ se ha grabado en un hotel de Miami y es coreografiado de principio a fin: vemos a Dua Lipa atormentada por un amor, a Dua Lipa caminando en la piscina o a Dua Lipa bailando acompañada siempre de un séquito de bailarinas que parecen representar la complejidad de sus pensamientos. La canción de hecho nos habla sobre resistir la fuerte atracción hacia una ex pareja y seguir “nuevas reglas” para seguir adelante en la vida.

‘New Rules’ sucede a ‘Lost in Your Light’ con Miguel, ‘Blow Your Mind (Mwah)’, ‘Hotter than Hell’, ‘Last Dance’, ‘Be the One’ y ‘New Love’ y es de hecho el primer single del disco de Dua Lipa que sale con este ya en el mercado después de varios retrasos. El disco finalmente salió el pasado 2 de junio y hablamos con su autora en una entrevista. Puedes recordarla aquí.