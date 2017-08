Bonnie Tyler cantará ‘Total Eclipse of the Heart’ durante el eclipse solar en un crucero

El lunes 21 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total que solo podrá verse por completo en varios estados de Estados Unidos y de forma parcial en algunos lugares de Centroamérica, América del Sur y Europa. En España podrá verse a partir de las 20.45 horas.

A propósito del eclipse, la empresa de cruceros Royal Caribbean ha organizado el crucero Total Eclipse Cruise, que partirá de Orlando, Florida hacia el Caribe este domingo y durante el cual el eclipse podrá verse en todo su esplendor. Y alguien ha tenido la genial idea de que actúe durante el mismo Bonnie Tyler, intérprete de ‘Total Eclipse of the Heart’. La cantante actuará acompañada de Joe Jonas, que hará coros.

‘Total Eclipse of the Heart’ es el mayor éxito de la carrera de Bonnie Tyler. La canción fue número uno en Reino Unido y Estados Unidos en 1983 y fue un éxito en otros países europeos como España. La canción suele aumentar sus escuchas en streaming cuando se producen eclipses totales como el de marzo de 2016, que fue visible en el sudeste asiático.

Curiosamente el tema original, incluido en el disco de Tyler ‘Faster than the Speed of Night’, dura siete minutos, por lo que en su momento hubo de ser recortada a cuatro para que pudiera sonar en la radio. El eclipse durará la mitad, dos minutos y medio.