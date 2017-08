William Patrick Corgan de Smashing Pumpkins anuncia ‘Ogilala’ y estrena la balada dramática ‘Aeronaut’

Billy Corgan ha anunciado un nuevo disco en solitario, ‘Ogilala’, que firmará con su nombre completo, William Patrick Corgan y se publica este otoño, el 13 de octubre. Corgan por supuesto ha seguido publicando discos con los Smashing Pumpkins, pero en solitario solo había editado uno, ‘TheFutureEmbrace’, en 2005.

Dice Corgan que ‘Ogilala’ es su disco más sencillo en cuanto a instrumentación, pues una vez hechas las canciones se dio cuenta de que no necesitaban “adornos”, solo los retoques adicionales de su productor y amigo Rick Rubin, a quien dejó “llevar la música hacia donde él quisiera”. “Habría hecho más cosas en el disco y jugueteado más con la producción”, ha añadido, “pero Rick me impuso una responsabilidad, que es que diera lo mejor de mí a un nivel molecular, a través de tomas en directo”.

El primer adelanto de ‘Ogilala’ es la balada dramática ‘Aeronaut’, a piano y cuerdas, que nos habla sobre el aire, noches oscuras, el amor y una “montaña que nace de nosotros”. El último álbum de Smashing Pumpkins, ‘Monuments to an Elegy‘, se publicó en 2014.

‘Ogilala’:

01 Zowie

02 Processional

03 The Spaniards

04 Aeronaut

05 The Long Goodbye

06 Half-Life of an Autodidact

07 Amarinthe

08 Antietam

09 Mandaryne

10 Shiloh

11 Archer