Así sonará Mariah Carey en el remix de ‘Unforgettable’, uno de los éxitos del año

‘Despacito’, ‘Shape of You’, ‘Wild Thoughts’, ‘Mala mujer’, ‘Mi gente’, ‘Felices los 4’… ¿qué hit con sabor latino de 2017 nos queda por recordar? Muchos, entre ellos ‘Unforgettable’, el single dancehall -muy Drake- de French Montana con Swae Lee, del que no hemos hablado tanto, pero que lleva meses entre las canciones más escuchadas en las plataformas de streaming (se aproxima a los 400 millones de reproducciones en Spotify) y es ahora mismo la tercera canción más escuchada en el mundo en el gigante del streaming. En listas oficiales, ‘Unforgettable’ es la tercera canción más vendida actualmente en Reino Unido y la cuarta en Estados Unidos. En España no se ha vendido tan bien, aunque sí ha entrado en la lista de Promusicae, donde lleva 11 semanas y ocupa actualmente el puesto 59.

Dado el éxito de la canción, estaba claro que esta no necesitaba ningún tipo de remezcla para potenciar su desempeño en listas, pero French Montana la ha hecho igualmente. Se trata de una colaboración con Mariah Carey, quien ha adelantado el remix en sus redes sociales. Al parecer también saldrá una versión “acústica”.

Carey, muy lejos de los mejores años comerciales de su carrera, puede por tanto sentirse afortunada de formar parte de uno de los éxitos del año, claro que no esperaríamos que ocurriese con esto lo mismo que con ‘Despacito’ cuando se unió a ella Justin Bieber.

Hablando de Mariah Carey y ‘Despacito’, Luis Fonsi está a punto de igualar el récord de la cantante con ‘One Sweet Day’, su single con Boyz II Men, que sumó 16 semanas en el número uno de Estados Unidos entre 1995 y 1996.

Carey acaba de posar para la revista PAPER en un especial de iconos de Las Vegas. Dice que está preparando nuevo álbum. Su último disco, el grandiosamente titulado ‘Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse’, se publicó en 2014 y su último single, ‘I Don’t’, el pasado mes de febrero. También aparecen en el especial de PAPER Jennifer Lopez, Backstreet Boys y Ricky Martin.