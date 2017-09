James Hetfield resuelve con gracia una aparatosa caída sobre el escenario

El nuevo episodio de la larga lista de aparatosas caídas de artistas sobre el escenario -que las hay de todos los tipos y colores- lo protagoniza James Hetfield de Metallica. Durante un concierto en Holanda que se celebraba este lunes 4 de septiembre el artista se olvidó o no vio un agujero de lo más arriesgado sobre el escenario, cayendo en una suerte de pozo que por suerte no era nada profundo. Un par de los pipas de Metallica acudieron raudos y veloces para ayudarle a salir de ahí -aunque habría podido lograrlo por sí mismo, durante un instante parece que no- y al término de la canción, tiene el humor de dirigirse al público en estos términos: “¿Estáis todos bien? Yo estoy bien, sí. ¿Mi ego? No tanto. Pero estamos ok. Me ha dolido en el orgullo un poquito, tal vez. Pero puedo contároslo porque ya se ha pasado”.

Metallica han empezado este fin de semana en Holanda la parte europea de su gira mundial World Wired Tour, que les traerá a Madrid el 3 y el 5 de febrero del año que viene, y a Barcelona el 7 de febrero. El grupo descansará casi todo el mes de noviembre, diciembre y enero. Las presentaciones del exitosísimo ‘Hardwired to Self Destruct’ se alargarán hasta mayo de 2018.