‘Miliciano’: la “vieja canción de guerra” de Tigres Leones es una verbena ante el fracaso

El 6 de octubre sale a la venta a través de Sonido Muchacho ‘El año de la victoria’, el nuevo disco de Tigres Leones, que se presenta con portadón (en ella vemos a Los Del Río cantando para un público muerto… se supone que de aburrimiento) y un single pegadizo y lleno de guitarras como es ‘Golpe en la fuerta’.

Los autores de ‘La catastrofía’, comparten hoy otro avance de este disco, ‘Miliciano’, que estrenamos en JENESAISPOP y es un corte a medias entre el pop rock de los noventa que practica el grupo y la rumba clásica española (pienso en ‘Mi carro’ de Manolo Escobar). Tigres Leones se marcan en ‘Miliciano’ una verbena para hablarnos en mitad de un “batallón” del que su protagonista no sale victorioso. “Tengo una herida que no puedo curar, ¿no hay médicos en esta ciudad?”, se preguntan, antes de darse por vencidos: “días de vino en el centro de la ciudad, dime, ¿cuándo volverán?, hay una luz que no para de brillar, nunca la voy a alcanzar”.

Sonido Muchacho escribe que ‘Miliciano’ recuerda efectivamente a una “vieja canción de guerra” y nosotros añadimos que suena a una guerra perdida, sobre todo en su sección final, liderada por unos vientos apesadumbrados, ante los que el grupo canta: “días de gloria que ya no volverán, los buitres te miran si no puedes andar, días de rosas que ya no volverán, y los pijamas ya no se llenarán”. ‘El miliciano’ es una canción triste a pesar de su alegre tono verbenero y otro genial adelanto de este nuevo trabajo de Tigres Leones que se describe como un “reflejo de la realidad distorsionado e irónico” y como un “cóctel de surrealismo, comedia, y drama”.