C. Tangana, a por todas con el remix de ‘Mala mujer’ con French Montana y Farruko

C. Tangana es autor, desde hace meses, de una de las canciones más exitosas en España en estos momentos, ‘Mala mujer‘, que continúa firmemente anclada en el top 20 de canciones más populares del país y además está muy cerca de alcanzar los 55 millones de reproducciones en streaming si sumamos sus cifras en Spotify (casi 40 millones) y sus cifras en Youtube (16 millones). Nada que ver con el éxito mucho más moderado del que hasta ahora había sido el gran hit de Tangana, ‘Antes de morirme’ con Rosalía.

El cantante madrileño está dispuesto ahora a llevar el éxito de ‘Mala mujer’ más allá y este viernes 23 de septiembre publica una remezcla del tema con el estadounidense French Montana y el puertorriqueño Farruko. Ha confirmado la colaboración Alizzz, productor del tema original, en las redes sociales, donde ha escrito “Farru y French, no está mal no?” Tangana, que ya había insinuado la existencia de esta colaboración hace unos días, ha adelantado el remix en las redes sociales junto a su nueva línea de camisetas.

No, no está nada mal: French Montana, que lleva 10 años de carrera a sus espaldas, es autor ahora mismo de la séptima canción más vendida en Estados Unidos, ‘Unforgettable’, que recientemente se ha reeditado junto a Mariah Carey (sí, ahora mismo solo una persona separa a C. Tangana de Mariah Carey). Además, ha colaborado con artistas como Miley Cyrus, Pharrell Williams, Nicki Minaj, The Weeknd o Travis Scott.

Por su parte, Farruko disfruta de un gran éxito en América Latina actualmente y sus cifras en Spotify son vertiginosas gracias a canciones como ‘Chillax’ (143 millones de streamings), ‘Diles’ (104 millones) u ‘Obsesionado’ (78 millones). A sus espaldas tiene también colaboraciones destacadas con J. Balvin o Daddy Yankee. ¿Dará este remix el empujón definitivo a Tangana para que ‘Mala mujer’ conquiste América Latina?