La canción del día: la resurrección de Liam Gallagher en ‘Greedy Soul’ (y una propina)

Noel Gallagher y Liam Gallagher han dado muchas vueltas desde los dos primeros discos de Oasis, ambos parte de la historia del pop. Podemos discutir algunos hallazgos aislados en el resto de la discografía de la banda, álbumes bastante potables como el último y canciones sueltas más que dignas, incluso durante sus carreras al margen como Noel Gallagher’s High Flying Birds y Beady Eye. Pero desde ‘Morning Glory’, pocas veces ninguno de los dos me ha hecho levantarme de la silla y escuchar una canción en bucle como este ‘Greedy Soul’ con el que Liam nos sorprendía esta semana.

El cuarto adelanto de ‘As You Were’, que se manda a las radios muy hábilmente solo unos días antes de que el disco esté en la calle, es un tiro desde que la batería irrumpe en la canción, mostrando que estamos ante uno de los temas más uptempo que jamás hayan cantado los Gallagher. Hay un riff muy Johnny Cash, una referencia anecdótica a Grateful Dead, una rima “she got a six six six / I got my crucifix” e incluso una armónica que nos recuerda que si Oasis triunfaron en Estados Unidos fue porque les gustaba tanto la música de ese país como a los Rolling Stones. No es la canción más original sobre la faz, Primal Scream ya copiaron todo esto antes y mejor, pero sí nos confirma que Liam es un superviviente, y el rock’n’roll, con la que está cayendo, también.

Como propina, este simpático vídeo que en los últimos días tanto ha circulado por las redes. Es Liam Gallagher poniéndose un té e indicando a la audiencia que ese “trabajo”, antes de un concierto o acto promocional, lo hacían entre 4 personas durante los años 90, cuando se vendían millones de discos y las estrellas podían permitirse estas tontadas. “¿Y la gente pregunta por qué ya no hay estrellas del rock’n’roll?”, plantea… ¿pero puede ser este nuevo single una solución a su pregunta?