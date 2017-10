Ana Torroja ve “cada vez más lejos” una reunión de Mecano

Ana Torroja acudió anoche al programa de entrevistas de Bertín Osborne, donde se esquivaron, como informa El País, sus problemas con Hacienda, que la han terminado llevando a vivir en México con su familia desde hace año y medio (en 2014 Torroja aceptó la sentencia que le condenaba a pagar 1,4 millones de euros por 3 delitos fiscales).

Lo que no se esquivó es el debate del eterno retorno de Mecano, el que fuera el grupo más exitoso del pop español durante los 80. Hace unos años, en 2011, hubo unos rumores de gira de regreso patrocinada por el Banco de España, pero después de que el periodista José Antonio Abellán diera la exclusiva, su management lo negó, aunque reconociendo que había conversaciones… y nunca más se supo. Ante la pregunta de Bertín sobre un posible regreso, Ana respondió: “No lo sé, yo cada vez lo veo más lejos. Pero Mecano sigue vivo, las canciones se siguen cantando y yo también mientras me quieran seguir escuchando”. Además, narró que se enteró de muy mala manera de la separación de Mecano, pues José María Cano la anunció mientras les daban un premio a su carrera y no había comentado nada ni con ella ni con Nacho. “Salí llorando de allí”, indicó.

El programa también sirvió para recordar el machismo en los 80 (“El Capi fue el que dijo que fuera yo la voz principal. En ese momento no había grupos con voces femeninas porque decían que las mujeres no vendían, por eso arriesgó”) o lo que significó para muchas lesbianas ‘Mujer contra mujer’. Como ya se ha indicado en otras ocasiones, José María Cano trabaja actualmente como pintor y Nacho Cano quiere montar un musical en Broadway. Podéis ver algunos de los vídeos en la web del programa.