Ni una mujer entre los artistas que compiten por la categoría española en MTV Europe Music Awards

Viva Suecia, Kase. O, Lori Meyers, C. Tangana y Miguel Bosé son los cinco artistas españoles que compiten por la categoría española en los MTV Europe Music Awards de este año. Como veis, ninguna mujer aspira al galardón. Ni siquiera Rosalía, ocupada estos días saboreando su nominación a los Grammy Latinos.

Las nominaciones de MTV Europe Music Awards, que se celebran el domingo 12 de noviembre en Londres (la emisión de la gala en España podrá verse a partir de las 20 horas), se han revelado este medio día y las lidera Taylor Swift (cuyo disco sale dos días antes de la gala, ¿se pasará a saludar?) con seis nominaciones, entre ellas a Mejor artista y a Mejor vídeo por ‘Look What You Made Me Do’.

Ed Sheeran, Drake, Ariana Grande, Dua Lipa, Camila Cabello, Bruno Mars, Eminem (?), Demi Lovato y Shawn Mendes también han recibido varias nominaciones en estos premios que albergan categorías tan extrañas como “Mejor look” (¿en vídeo? ¿en portadas de discos? ¿en general?) o la división entre “Artista revelación” y “Mejor push” (este último premia artistas que MTV ha promocionado a través de su sección Push).

Las votaciones a MTV Europe Music Awards son populares y ya están abiertas en la página web de los premios hasta el sábado 11 de noviembre a las 11.59 horas.

“Mejor canción”

Clean Bandit – “Rockabye” ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled – “Wild Thoughts” ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – “Shape of You”

Luis Fonsi & Daddy Yankee – “Despacito (Remix)” ft. Justin Bieber

Shawn Mendes – “There’s Nothing Holdin’ Me Back”

“Mejor artista”

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

“Mejor look”

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

ZAYN

“Mejor artista revelación”

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

KYLE

Rag‘n’Bone Man

“Mejor artista pop”

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

“Mejor vídeo”

Foo Fighters – “Run”

Katy Perry – “Bon Appétit” ft. Migos

Kendrick Lamar – “HUMBLE”

KYLE – “iSpy” ft. Lil Yachty

Taylor Swift – “Look What You Made Me Do”

“Mejor directo”

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

“Mejor artista de electrónica”

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

“Mejor artista rock”

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

“Mejor artista de hip-hop”

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

“Mejor artista alternativo”

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

“Mejores fans”

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

“Best Push”

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

KYLE

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag’n’Bone Man

SZA

The Head And The Heart

“Mejor World Stage”

Steve Aoki – Directo desde Isle of MTV Malta 2016

Kings of Leon – Directo desde Oude Luxor Theatre, Rotterdam, Países Bajos 2016

Tomorrowland 2017

DNCE – Directo desde Isle of MTV Malta 2017

The Chainsmokers – Directo desde Isle of MTV Malta 2017

Foo Fighters – Directo desde Barcelona, España 2017