La conexión con la música de Kazuo Ishiguro, nuevo Nobel de Literatura

Este mediodía se ha entregado en Copenhague el Nobel de Literatura al británico Kazuo Ishiguro (nacido en Japón pero criado en Londres). La Academia Sueca ha entregado el premio a Ishiguro por sus “novelas de gran fuerza emocional”, novelas como ‘Lo que queda del día’ o ‘El gigante enterrado’, en España editadas por Anagrama, que según la Academia han descubierto a los lectores “el abismo más allá de nuestro ilusorio sentimiento de conexión con el mundo”.

Un año después de que Bob Dylan recibiese el Nobel de Literatura, Ishiguro recibe este mismo galardón presentando su trabajo varias conexiones con la música. De joven, Ishiguro escribía canciones e iba a ser cantautor, como reconoció en 2015 a The Guardian, pero tras cursar escritura creativa en la universidad se dio cuenta de que lo suyo iba a ser dedicarse a un trabajo “menos glamuroso”. El autor recordaba que se solía ver a sí mismo “como una especie de músico” pero reconoce que “llegó un punto en que pensé: en realidad, este no soy yo, yo soy menos elegante, soy uno de esos tipos que llevan chaquetas de pana con coderas. Fue un bajonazo”.

En la misma entrevista, Ishiguro habla sobre la cantante de jazz Stacey Kent, en cuyo disco de 2007 ‘Breakfast on a Morning Tram’, nominado al Grammy, el autor participó en la creación de las letras. Además, el álbum se titula en referencia a un tren que aparece en la novela de Ishiguro ‘Los inconsolables’, de 1995. The Telegraph de hecho informa que existe una canción titulada ‘Shingles’ escrita por Ishiguro que el autor escribió “con el objetivo de conseguir un contrato discográfico”.

Para Ishiguro, de hecho, el formato de “song lyric” (letra de una canción) ha sido importante en su desarrollo como escritor, hasta el punto que reconoce este ha ejercido una “influencia tremenda en mis novelas de ficción”. “Una de las claves que aprendí escribiendo letras de canciones es que en una canción íntima, confesional y en primera persona, el significado no puede ser obvio en papel. Debe ser oblicuo, a veces tienes que leer entre líneas”.

Ishiguro es además autor del guion en el que se basó ‘La música más triste del mundo’, una película canadiense de 2003 dirigida por Guy Maddin y protagonizada por Isabella Rossellini, que interpreta a la “reina de la cerveza” de Winnipeg Lady Port-Huntly, quien con el objetivo de aumentar las ventas de su marca de cerveza, Muskeg Beer, organiza una competición para encontrar la “música más triste del mundo” a la que acuden decenas de músicos de todo el mundo.

¿La canción favorita de Ishiguro? Parece que es ‘Trying to Get to Heaven’ de su colega de Nobel, Bob Dylan. Esta y otras canciones aparecieron en la serie Desert Island Discs de BBC 4 protagonizada por el novelista y donde también sonaron ‘Hey, That’s No Way To Say Goodbye’ de Leonard Cohen, ‘I Am Not Afraid To Die’ de Gillian Welch, ‘Nocturne in D flat major, Op. 27/2’ interpretada por Artur Rubinstein y ‘They can’t take that away form me’ de George Gershwin interpretada por Stacey Kent. ¿Será alguna de estas, para Ishiguro, la canción “más triste del mundo”?