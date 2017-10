Liam Gallagher llama a George Michael “Elvis moderno” en el tráiler de ‘Freedom’

En los tiempos inmediatamente anteriores a su muerte en la Navidad de 2016, George Michael trabajaba en un documental sobre su vida y carrera, ‘Freedom’, que se emite este próximo lunes 16 de octubre en el canal 4 la televisión británica. En la película, Michael habló de su música y también sobre los momentos más duros de su vida, como la depresión que sufrió tras la muerte de su pareja Anselmo a causa del sida en 1993.

Tal y como recoge METRO, el documental incluye una entrevista de MTV a Michael (no presentada en el avance) en el que este asegura que le gustaría ser recordado tras su muerte como alguien “íntegro”, pero que no cree que eso vaya a suceder. A continuación describe que su vida ha sido en realidad “una pérdida de tiempo”, aunque no queda claro -tampoco por la descripción de METRO- si bromeaba o lo decía en serio.

El documental incluye la participación de artistas como Liam Gallagher, Mark Ronson, Elton John y Mary J. Blige, que comparten sus impresiones sobre el autor de ‘Older’. El primero llama a Michael “Elvis moderno”, mientras Elton John lo define como “auténtico” y Blige destaca la expresividad de su voz, en la que podías oír “la alegría y la pena, todo”.