Pale Waves: The 1975 nos descubren a la versión emo de Haim

El revival del soft-rock de los 80 ha dado ya toda la vuelta al bucle temporal y ha comenzado a impregnar a artistas exageradamente jóvenes, que a duras penas habían nacido no ya en esa década sino en la siguiente. Me refiero a artistas como Haim, MUNA o The 1975, que posiblemente cuando descubrieran ‘La chica de rosa’ o ‘El club de los cinco’ ya eran carne de Filmoteca. A ellos se suma ahora otro grupo británico que, por sonido, es prácticamente indisoluble de ellos. Aunque, por suerte para ellos, sí lo logran con su imagen.

Me refiero a Pale Waves, un cuarteto de Manchester comandado por la guitarra y la voz de Heather Baron-Gracie, que más que emo parece directamente sacada de una convención de fans de Tim Burton. Tras formar el grupo con su amiga Ciara Doran a la batería, uniéndose más tarde Hugo Silvani (a la guitarra) y Charlie Wood (al bajo), pronto lograron la atención precisamente de los miembros de The 1975: Matt Healy y George Daniel no solo les han fichado para su sello, Dirty Hit, y han producido sus dos singles, ‘There’s A Honey’ y ‘Television Romance’, sino que el carismático vocalista también ha dirigido el clip oficial para esta última.

Su sonido, pese a sus toques de feedback y su imagen darks, se aleja bien poco de la propuesta estética musical de los autores de ‘Chocolate’. Tan poco que quizá no pueda distanciarse lo suficiente de sus referentes, aunque sí es innegable que ambos temas tienen mucho gancho (especialmente ese irresistible “te doy mi cuerpo, pero no estoy segura de que me quieras” de ‘There’s A Honey’). Ahora que Pale Waves se dispone a foguearse con una gira europea –de momento, sin parada en España– y, ojo, norteamericana, quizá puedan demostrar si merece la pena seguir fijándose en ellos.