MUNA / About U

Quizá el gran lastre para MUNA, a las que señalábamos como una de las bandas que marcarán musicalmente este año, sea tener que lidiar con constantes comparaciones. Aunque no sean hermanas, se autodefinan abiertamente como queer y su estética sea menos prototípica, para este trío de chicas que se conocieron en una universidad californiana de forma casual y que conectaron musical y personalmente de forma casi instantánea, las comparaciones con HAIM son, de primeras, inevitables. Se debe obviamente a su sonido, pero también cabe citar a Tegan and Sara, Carly Rae Jepsen o incluso a Shura como referentes musicales próximos a sus canciones.

Como las de ellas, sus canciones también se nutren de referencias del pop sintético y de luz de neón de los 80, influido por el soul y el R&B: los Fleetwood Mac de ‘Tango in the Night’, Kim Wilde o los primeros Eurythmics funcionan para definir su sonido, evidentemente actualizado a las tecnologías y el background de nuestros días. Pero un poco de documentación y atención a sus canciones pronto revelan matices distintos a todos los nombres anteriores, con toques de oscuridad tomados de cierto indie británico de la misma época, a lo The Chameleons o The Mission.

Pero dejando a un lado las siempre ingratas comparaciones, MUNA también destacan por ser una banda que, pese a tener el cobijo de una multinacional, se ha ganado la confianza en sus propias habilidades y ha autoproducido este su debut largo, ‘About U’. Una alternativa corajuda con doble filo: por un lado, parecen saber sacarse todo el partido y sonar compactas y definidas (la voz de Katie Gavin acaba siendo un factor diferenciador inequívoco), demostrando que su inquietud va más allá de tener imagen y estribillos; sin embargo, no consiguen evitar que la escucha de estas 12 canciones termine siendo poco dinámica, demasiado lineal.

También han sido inteligentes al no renunciar a varias canciones que han ido publicando desde sus inicios, en 2013, y cuyo éxito boca-a-oreja propició su fichaje por RCA. ‘So Special’, ‘Winter Break’ y ‘Loudspeaker’ siguen siendo enormes bazas para conectar con el grupo y con ‘About U’, y prescindir de ellas habría sido pecar de soberbia. Sin embargo, si algo muestra este debut es que están sobradas de talento para los ganchos y, por momentos, redoblan incluso la excitación de esas primeras canciones: aparte de una ‘Around U’ continuista para bien, ‘I Know a Place’, ‘Crying on the Bathroom Floor’ y ‘End of Desire’, terna que revela una querencia por la pista de baile que las emparenta con Robyn, adelantan por la derecha como balas a sus temas más populares.

No atinan MUNA, en cambio, con los momentos intimistas del disco. Mientras que la épica de ‘Everything’ o ‘Outro’ en la recta final funciona como epílogo, ‘After’ y, sobre todo, ‘If U Love Me Now’ son baladas que desperdician el momentum adquirido con el fantástico arranque del disco, un bache del que no logran recuperarse del todo, pese al ímpetu bailable antes mencionado. Algo más de mano en la selección y secuencia habría hecho de ‘About U’ un disco disfrutable de principio a fin. Máxime cuando un vistazo a las letras del grupo demuestra que no son solo jovencitas hablando del anhelo de amor romántico desde el ángulo weirdo. Muy al contrario, abordan relaciones disfuncionales, sí, pero no desde un punto de vista convencional ni frívolo. No solo muestran su gran compromiso en la defensa de la libre identidad de género (‘So Special’ y ‘I Know a Place’ son manifiestos himnos LGTB+), sino que también ofrecen comprensión para víctimas de maltrato psicológico que padecen síndrome de dependencia. Porque de eso, y no de otra cosa, habla de forma demoledora ‘Crying on the Bathroom Floor’, una canción que ya está llamada a listas de lo mejor de 2017.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘I Know a Place’, ‘Crying on the Bathroom Floor’, ‘Around U’, ‘Winterbreak’

Te gustará si te gusta: HAIM, Tegan and Sara, Carly Rae Jepsen

