“Han pasado ocho años”… ¿vuelve Fever Ray?

Karin Dreijer Andersson de The Knife tenía completamente abandonado su proyecto en solitario, Fever Ray, a través del cual no edita material nuevo desde 2009, cuando se publicó su primer y único disco. Parecía mentira que un proyecto tan fascinante y que tantas buenas canciones nos dejó como el de Fever Ray se hubiera quedado sin nada que contarnos, pero Andersson ha rescatado finalmente su alias en solitario para un proyecto que ya está avanzando en redes.

Por supuesto, el proyecto llega rodeado de misterio. En primer lugar, la página web de Fever Ray muestra ahora una imagen de una persona tumbada en la cama de un laboratorio. Y también tenemos un número de teléfono. Este, como indica The Line of Best Fit, citando a un fan en Instagram, lleva a un mensaje telefónico que “suena como un asesino en serio haciendo amenazas de muerte, mientras alguien limpia grava detrás de él”.

También ha llegado a Facebook lo que sin duda es el avance de un tema nuevo, posiblemente titulado ‘Switch Seeks Same’. Se ha compartido junto a un vídeo que retrata a una persona chateando en un laboratorio. “Han pasado ocho años y mucho se ha aprendido y desaprendido. Ocho años de derrota y crecimiento. Ocho años de amar y ser amada”. Efectivamente han pasado ocho años desde el debut de Fever Ray.

En Facebook, un fan a tenido a bien de recordar que Andersson pinchó un tema nuevo durante una sesión en un festival de Berlín hace unos meses. Suena muy bailable. ¿Podríamos estar ante un nuevo single?