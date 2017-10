¿Cuáles han sido las canciones nacionales alternativas del verano?

Sí, ya nos hemos enterado de que ‘Despacito’ y ‘Mi gente’ lo han petado a nivel internacional este verano. También de que C. Tangana ha sido durante varias semanas el único artista español de todo el top 10 oficial del país. ¿Pero qué otras canciones han sonado hasta el hartazgo en nuestras fiestas privadas durante los últimos meses? Aprovechando que el otoño ha llegado al fin hoy a la capital y a otros puntos de la península y que mañana lo hará a Barcelona, después de varias semanas a 30 grados o casi, recapitulamos algunas de esas canciones nacionales alternativas del verano.

Una de las que pese a haber sido editada el año pasado no ha dejado de crecer hasta alcanzar los 4 millones de reproducciones en Spotify es ‘Fiebre’ de Bad Gyal. Saludando desde la prensa internacional, llenando su escenario en festivales como el FIB y brillando también en temas más recientes como ‘Jacaranda’, la catalana ha venido demostrando que no es precisamente flor de un día y por tanto abre nuestra playlist. Además, aparece en una de las canciones del recomendable EP del dúo LOWLIGHT, ‘Commotion’, actualmente uno de los virales más populares de Spotify.

Aunque también hemos bailado algunos de los hits de Mueveloreina, Sandro Jeeawock con One Path o Dellafuente y nos hemos reído a carcajadas con las canciones de Pimp Flaco o la argentina asentada en Madrid Ms Nina, el rock’n’roll está lejos de morir. Prueba son los petardos que han soltado Futuro Terror, La Plata, Tigres Leones y Cala Vento. Aunque quienes parecen haberse llevado definitivamente el gato al agua entre la nueva generación de público indie son Novedades Carminha: su canción con burla de Los Planetas ha arrasado.

Que el trap no tiene por qué estar reñido con la vieja guardia lo recuerda la versión de La Zowi de El Último Vecino, que no ha dejado de sonar en bucle en nuestros reproductores en todo este año. Y también lo sabe La Bien Querida, que ha colaborado con YVNG Beef en el pasado y ahora lo hace con algo así como su opuesto, Joan Miquel Oliver, en un single que se acerca a América como las nuevas generaciones, pero no tanto a Jamaica como a Colombia a ritmo de cumbia.

Otras propuestas de esta playlist de 20 canciones son más sui generis, como el delirante ‘Sexy Time’ de Alien Tango (en la imagen), el hit post-jangle pop de The Zephyr Bones, el country lo-fi de Tronco o el himno rrriot de Las Odio. Todo un contraste con las ambiciones de Alizzz, productor de C. Tangana, mucho más pendiente de las modas en el mundo anglosajón; o Dorian, como siempre fieles al synth-pop pero cada vez más un género en sí mismo.