Poca variedad entre los artistas favoritos de los 18 nuevos concursantes de Operación Triunfo

RTVE ha confirmado esta semana que Operación Triunfo vuelve el próximo lunes 23 de octubre a eso de las 22.00. Como sabéis, Guille Milkyway será profesor de cultura musical y en su vídeo de presentación indica que “cultura musical suena grande y tampoco es mi intención”. Lo que busca es “ofrecer a los alumnos un background de la música pop y despertar la curiosidad para que vean que antes de ellos hubo otra gente en la historia de la música “en situaciones similares””. Hoy la cadena confirma lo que era un secreto a voces: el elenco de 18 aspirantes, de los que 16 entrarán en la Academia. Y además revelan quiénes son los artistas favoritos de cada uno. Os los revelamos en orden según los veis en la imagen:

Agoney: Queen, Whitney Houston, Rachelle Ferrell y Muse.

Aitana: James Blunt, Meghan Trainor, Mecano y One Republic.

Alfred: Michael Jackson.

Amaia: Marisol y “el grupo The Beatles”.

Ana Guerra: Luis Miguel, Juan Luis Guerra y Michael Bublé, entre otros.

Joao: Sam Smith, Bruno Mars, Anitta y Beyoncé.

Juan Antonio: Vanessa Martín, Niña Pastori y Beyoncé.

Cepeda: Antonio Orozco, India Martínez y Pablo Alborán

Marina: Andrés Suárez, Adele, Miley Cyrus y Christina Aguilera.

Mario: James Arthur, Beyoncé y Jennifer Hudson

Mireya: Malú, Pastora Soler y Niña Pastori.

Mimi: Lady Gaga, Beyoncé, Black Eyed Peas y Amy Winehouse.

Miriam: Vanesa Martín, Malú, Tina Turner o P!nk.

Nerea: Whitney Houston, Britney Spears y Beyoncé.

Raoul: Beyoncé, Sam Smith y Amy Winehouse.

Ricky: Travis Garland, Leroy Sánchez y Robbie Williams.

Roi: Police, Michael Jackson y The Beatles.

Thalía: Malú, Dani Martín, Little Mix, Lea Michelle e Il Volo.

Como veis, poca variedad en los perfiles (parece que las clases de cultura musical harán mucha falta), con varios nombres repitiéndose entre todos, a destacar el de Beyoncé o el de Malú. Con la excepción de Agoney que menciona a Muse, ausencia total de perfil alternativo, pseudo alternativo, jevi o electrónico. Aparecen Michael Jackson y “el grupo The Beatles” pero en absoluto Pink Floyd, Depeche Mode, Bob Dylan, Patti Smith, Aretha Franklin, Nina Simone, U2, los Rolling o mismamente unos The Killers. Por otro lado, Beyoncé, Anitta y Sam Smith aparte, ¿seguros de que estamos en 2017? ¿Ed Sheeran, The Weeknd, Lorde, Vetusta Morla, Taylor Swift, nadie?