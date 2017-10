Twiggy Ramirez, ya ex Marilyn Manson, pide disculpas tras haber sido acusado de violación

Twiggy Ramirez ya no es bajista de los directos de Marilyn Manson después de haber sido acusado de violación por la que fuera su pareja en los últimos años 90, Jessicka Addams de la banda riot grrrl Jack Off Jill. En sintonía con las denuncias públicas de varias actrices y cantantes durante los últimos días, Addams ha acudido a Facebook para revelar que su relación fue abusiva. El líder de Marilyn Manson declaraba: “Sabía que Jessicka y Jeordie mantuvieron una relación hace muchos años y consideraba y sigo considerando a Jessicka mi amiga. No conocía estas acusaciones hasta hace poco y estoy triste por el evidente dolor de Jessicka”.

Jeordie White “Twiggy Ramirez” ha contestado, pidiendo disculpas, como recoge Rolling Stone: “Me acabo de enterar de las acusaciones con respecto a algo de hace más de 20 años. No estoy a favor del sexo no consentido de ningún tipo. Necesito tomarme un tiempo con mi familia y concentrarme en mantener mis muchos años de sobriedad. Si he causado a alguien algún dolor, pido disculpas y de verdad que me arrepiento”. Un post en su muro de Facebook fechado el 6 de noviembre de 2015 celebraba que entonces Twiggy Ramirez llevaba “5 años sobrio”, desde 2010, por tanto.