Paloma Faith estrena gran single soul y afirma que no impondrá género a sus primogénitos

El 17 de noviembre se publica ‘The Architect’, el nuevo disco de Paloma Faith, que llega avalado por la bailable y dramática ‘Crybaby’. El nuevo single de Faith, ‘Guilty’, sin embargo no es bailable sino que es un baladón de cabo a rabo, un tema clásico de ecos Motown en la que Faith vuelve a acertar gracias a una gran melodía y a su interpretación. También se ha estrenado el vídeo de ‘Guilty’, que continúa donde terminó el de ‘Crybaby’.

Faith explica que la canción habla sobre el arrepentimiento y que está inspirada en el Brexit. “Puede tener muchos significados para todo el mundo, como quien se arrepiente por haberla cagado en una relación o quien se arrepiente por haber hecho algo que no debía. Me inspiraron los días posteriores al Brexit. Me imaginaba cómo debe ser haber votado por algo así y después darte cuenta de que ha sido un error porque las repercusiones pueden ser muy dañinas”.

Faith ha copado titulares en los últimos días tras revelar a The Mirror que va a criar a sus hijos en “género neutro”, esto es, que no va a imponerles ningún género. Faith quiere que sus hijos “sean lo que quieran ser”. La artista ha explicado por ejemplo que evitará adscribir géneros a los colores azul y rosa y que en su casa habrá “tantos juguetes supuestamente masculinos como juguetes supuestamente femeninos”.