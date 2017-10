Ibeyi ft Michelle Obama (y Rosalía), protagonistas de una emocionante actuación de ‘Factor X Italia’

Tomad nota, realities españoles. Hoy se anuncia que Becky G va a cantar su número 1 en España ‘Mayores’ en ‘Operación Triunfo’ la próxima semana, lo cual está muy bien, pero hay que descubrir que se pueden hacer otras cosas en horario de máxima audiencia. La edición italiana de ‘Factor X’ emitía anoche una emocionante presentación en directo del dúo francocubano Ibeyi, que acaba de publicar disco.

En su álbum hay un tema llamado ‘No Man Is Big Enough For My Arms’ que cuenta con un discurso de Michelle Obama sampleado. En él esta dice que “la medida de cualquier sociedad viene dada por la forma en que trata a las mujeres y a las niñas”, “estoy aquí por vosotras, porque las chicas de todo el mundo me inspiran” o “muchas chicas tienen obstáculos impensables solo para acudir a la escuela”. Ibeyi han cantado esta canción en la tele, y después el grupo recupera el tema de su debut, ‘River’, su mayor hit extraído de su debut homónimo de 2015. La actuación se ha querido dedicar abiertamente a la igualdad: “la desigualdad de género ya no es aceptable”.

Por si fuera poco, la intro de esta estupenda actuación coral la pone Rosalía con uno de los temas del espléndido ‘Los Ángeles’, ‘De plata’. ¿Fan de Ibeyi? No te pierdas tampoco la versión acústica que han interpretado recientemente de ‘Me voy’: no falta la colaboración de Mala Rodríguez. Una pena la entrevista en medio, pero merece la pena el documento.