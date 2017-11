King Cayman anuncia gira por la península en presentación de su nuevo disco, una “bola de fuego de distorsión”

King Cayman, el proyecto de lo-fi punk ruidista del madrileño Daniel Treviño, ha publicado esta semana su nuevo disco, ‘Death’, una “bola de fuego de distorsión”. Es su tercer disco y el primero editado en España, en dos sellos como son Family Spree y Meyo Records, después de que el resto de sus trabajos se publicaran en sellos internacionales como el americano The Garbage Shop.

Hace ya casi un año, Cayman hablaba sobre ‘Death’ en una entrevista para JENESAISPOP: “Lo que para mí es interesante de ‘Death’ es que he aprendido ya totalmente a separar la experiencia directo de la experiencia disco. Los temas tienen arreglos, pistas de guitarras con distintos tonos y sobre todo, varias voces con efectos una encima de otra. Otras veces me he limitado para no traicionar al directo, pero con este disco, cualquier mierda que se me ocurriera la he metido”. También juraba que el disco estaría en Spotify, si bien de momento solo puede encontrarse en otras plataformas como Soundcloud o Bandcamp.

Cayman ha anunciado además varias fechas por la península en presentación de ‘Death’. Serán a lo largo de noviembre:

09 de noviembre, Coruña

10 de noviembre, Oviedo

11 de noviembre, Santander

15 de noviembre, Bilbao

16 de noviembre, Vitoria

17 de noviembre, Donosti

18 de noviembre, Pamplona

24 de noviembre, Madrid

26 de noviembre, Sevilla