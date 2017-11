‘Walk on Water’ de Eminem feat. Beyoncé: ¿un movimiento interesante pero carente de emoción?

Parte de la redacción pondera el nuevo single del estelar rapero Eminem, en el que le acompaña la voz de Beyoncé. Es el primer adelanto de ‘Revival’, su nuevo álbum.

“En ‘Walk On Water’ me sobran todos los rasgueos de lápiz y de papel arrugado porque, en vez de transmitirme sensación de naturalidad, lo que me transmiten es que alguien ha rescatado el CD de efectos sonoros de alguna polvorienta estantería. Algo parecido me sucede con el cabreo de Eminem; es tan exagerado, lo remarca tanto, que se torna impostado, soy incapaz de creérmelo. Eso, y que sus cinco minutos se antojan demasiado largos, estropean un tema que tiene un potencial tremendo: el piano muy clásico pero efectivo, la progresión dramática que frena un palmo antes de estallar, Beyoncé entonando el estribillo como la gran diva que es (personalmente me gustaría que cantara alguna estrofa más)… Si es que con eso ya sería un hit estupendo, ¡no hacía falta aderezos innecesarios! ¡Una edición nueva sin ruiditos ni refunfuños quiero!” Mireia Pería

“Eminem de tonto no tiene ni un pelo asegurándose un featuring con Beyoncé, pero ‘Walk on Water’ no pasa de la mera anécdota. ¿Que va a dar el pelotazo en Estados Unidos porque allí la inmensa mayoría ama a Eminem? Por supuestísimo. Pero aquí en Europa (espero no equivocarme) no va a trascender mucho que digamos teniendo presente que es una balada correcta sin más. Bonita, sí, pero se me hace larga y carente de emoción al escuchar a la esposa de Jay Z repitiendo los mismos versos como un loro. Donde estén dos pelotazos como ‘Stan’ o ‘Love the Way You Lie’ esto no tiene nada que hacer, aunque se agradece que el rapero no vaya por el camino más fácil. Ya veremos qué depara su próximo disco.” Sergio del Amo

“Selena Gómez y Eminem pueden tener a partir de este mes algo en común, y es el título de ‘Revival’ para un disco de, guess what, regreso tras un parón musical. No sabemos si al estadounidense le gustaría la comparación con Selena, dado sus antecedentes despectivos respecto a divas pop (desde sus inicios con Britney y Mariah hasta las recientes burradas a Iggy Azalea y Lana), pero es significativo que este desprecio desaparezca cuando se trata de conseguir un megahit como fue ‘Love the Way You Lie’, donde colaboró con Rihanna, o como el single que presenta este ‘Revival’, donde colabora Beyoncé. La aportación de la texana a este tema se limita a unos versos que sintetizan la idea de Eminem en esta canción, una especie de “soy un puto crack, pero también soy humano, muy humano” donde el rapero se lamenta de lo mala que ha sido la crítica con él en los últimos años, que le tiene medio olvidado… aunque luego le dan un premio sin tener material reciente publicado (?). ¿Quizás la incoherencia de la letra responda más a que no sabe encajar las críticas? Sea como sea, lo cierto es que musicalmente su ego viene bien, como siempre, y las líneas tienen un gancho agresivo que no casa mal con la más calmada intervención de la intérprete de ‘Formation’. Si a esto le sumamos el nivel de popularidad de ambos en estos momentos, sí, es probable que tengamos un nuevo éxito ante nosotros -como vaticinaba mi compañero Jordi–.” Pablo N Tocino

“Del mismo modo que confieso mi tirria por él y mi absoluto estupor por el éxito que tiene Eminem, reconozco que este ‘Walk On Water’ es un movimiento interesante, sorprendente y más o menos valiente. Nunca antes el rapero se había mostrado así de frágil en una letra, revelando el insoportable peso que le supone cargar con las altas expectativas de sus fans –su portada es bastante alegórica– y la crítica hacia su obra. Incluso hace autocrítica sobre algunos de sus trabajos más recientes –unos versos para Big Sean y Tech N9ne– y confiesa –en contra de lo que afirmaba en su single de 2013 ‘Rap God’– que no es un “dios del rap” al nivel de Nas, 2Pac o Notorious B.I.G. Semejante confesión viene de la mano de la infalible voz de Beyoncé –estupenda en el estribillo del tema, que da sentido con ese “camino sobre el agua, pero solo cuando está helada”– y, ojo, de Rick Rubin, un experto en reinvenciones y resurrecciones. Habrá que estar atentos a ‘Revival’, sin duda.” Raúl Guillén