MTV premia a Eminem como mejor artista hip-hop pese a no haber publicado nada en años

Esta noche se está celebrando en Londres una nueva edición de los MTV Europe Music Awards, con dos ausencias notables, Ed Sheeran y Taylor Swift, pero con la presencia de varias estrellas internacionales de primer nivel como Eminem o U2, así como la de algunos de los artistas más exitosos del momento, como Shawn Mendes o Camila Cabello. Esta última ha realizado una entretenida interpretación de su macrohit ‘Havana’, acompañada de bailarinas y sobre fondo rojo, cuya cumbre ha sido el plano aéreo de su paseo por una piscina.

Pero el gran protagonista en principio ha sido Eminem, que ha abierto la gala con una interpretación de su nuevo single ‘Walk On Water’, interpretado con la ayuda de Skylar Grey al piano y sobre todo de la capucha de su sudadera, cual adolescente. Y aun así, cuando más ha dado la nota ha sido al hacerse con el premio a mejor artista hip-hop del año. Nos quejábamos de que Taylor Swift fuera la artista más nominada de 2017 sin disco siquiera en el mercado, pero Eminem ni siquiera tenía single y ha ganado uno de los primeros premios: hasta él ha flipado, reconociendo que no había hecho méritos para el galardón. El artista sacó single antes de ayer, pero no había publicado disco desde 2013.

Otros artistas que han actuado han sido Demi Lovato y la presentadora Rita Ora, ambas tirando de popurrí, y un ex miembro de One Direction, Liam Payne. Kendrick Lamar ha ganado el EMA a vídeo del año, mientras Stormzy ha realizado una de las actuaciones más llamativas, al aparecer dentro de un coche de policía para interpretar ‘Big for Your Boots’.