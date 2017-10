MTV, ¿qué ha hecho Taylor Swift para ser la artista del año?

MTV anunciaba ayer las nominaciones a los premios MTV Europe, según su propia agencia de prensa, “lideradas por las múltiples nominaciones a Taylor Swift”, que ha resultado ser la persona más nominada cuando no tiene ni disco en la calle desde hace 3 años.

Antes de que todos respondáis a la pregunta que encabeza este artículo, hay que recordar que los EMA’s no premian los vídeos del año, puesto que para eso están los estadounidenses VMA’s. En la ceremonia del año que viene ‘Look What You Made Me Do‘ merece todas las nominaciones posibles y quizá el premio principal -ya veremos, ¡queda un año!-. De momento, esta exaltación de la figura de Taylor Swift parece un poco salida de madre. Echo mucho de menos más nominaciones a Lorde, a quien me deprime un poco ver relegada a “artista alternativa” después de haber vendido tal millonada de discos de su debut y lo bueno que es el segundo. Aunque más me deprime ver a Harry Styles relegado a “mejor look” cuando, siempre ciñéndome al target de MTV, quizá ahora debería ser alguien interesante que reivindicar teniendo en cuenta el disco que ha hecho; y, de nuevo teniendo en cuenta la línea editorial de la cadena, no estaría de más ver a Dua Lipa en algún lugar que no sea también mejor look y revelación. Quienes sacaron disco a finales de 2016, como Bruno Mars y The Weeknd, a duras penas existen, pese a que ‘I Feel It Coming’ y ‘That’s What I Like’ han pegado bastante este año.

Lo que más sorprende de que Taylor Swift esté nominada a mejor artista y parta como favorita según la propia nota de la cadena es que… ¡¡no está nominada a mejor canción!! Sí aparece en mejor vídeo, mejor look (¿será este? ¿y si no, cuál?), mejor artista pop, mejor artista y mejores fans (este no lo dudamos, a tenor de lo que vende Taylor en su semana 1). Teniendo en cuenta que Zayn solo está nominado a mejor look, deberíamos descartar que ‘I Don’t Wanna Live Forever‘ sea una razón para nominar a Taylor, de quien podemos concluir que es la artista del año por haber hecho un buen vídeo y haber optado por un buen look. ¿De verdad a nadie le parece un poco “shady” que ‘Look What You Made Me Do’ no esté nominada a canción del año? ¿Quizá hasta MTV se está dando cuenta ya, viendo bajar el tema en streamings y radio, de que no había canción por ningún lado?

No hay confirmación de actuaciones, Rita Ora aparte, pero este reconocimiento a Taylor Swift por un videoclip en la gala que no toca, parece una maniobra desesperada de cadena y/o sello y/o artista para que la artista actúe en la ceremonia… que se celebra “casualmente” la misma semana de salida que el disco de Taylor Swift. Además, ahí podrá presentar el esperado segundo single, la “buena de verdad”. Claro que lo que yo me pregunto es si no le rentaría más pasar esa semana en Saturday Night Live, Jimmy Fallon, etcétera, en lugar de en Londres. ¿O realmente es capaz de mandar a cada una de las Taylors por continente?