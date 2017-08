Taylor Swift suelta el micro con el videazo de ‘Look What You Made Me Do’

Tras lanzar el pasado viernes un lyric-video (inspirado en la icónica obra gráfica de Saul Bass) que a día de hoy ya ha superado la escandalosa cifra de 40 millones de visualizaciones, el esperado videoclip oficial de ‘Look What You Made Me Do’, nuevo single de Taylor Swift, se estrenó anoche durante la gala de los MTV Video Music Awards. Y, a decir verdad, no solo no decepciona sino que estamos ante uno de los vídeos más divertidos y/o jugosos del año.

Dirigido por Joseph Khan, realizador con el que trabajó en todos los vídeos de la etapa ‘1989’, el clip de ‘Look What You Made Me Do’ es una nueva superproducción repleta de efectos y con un ritmo alto, en el que Taylor emerge de su tumba (en un cementerio cuyas lápidas forman una “T” y una “S”) para echar la vista atrás y recordar las diferentes Taylors de su pasado. Especialmente simbólico (y descojonante) es la pirámide de Taylors que pelean por alcanzar a la de la nueva era ‘Reputation’, elevada en una cruz “T” luminosa.

Repleto de escenas fantásticas y delirantes –la de las serpientes sirviéndole té; la del accidente en su deportivo a cámara superlenta mientras sigue cantando y la pose de accidentada ante los paparazzi; la que la muestra subida al ala de un avión privado cortando una de sus alas; en la que, ataviada de motera, levanta dos Harleys con la mano–, al final este clip parece dar una nueva perspectiva a lo que se suponía que era una letra contra Kanye West y Kim Kardashian: quizá las que le hicieron “hacer esto” fueron todas esas taylors mojigatillas y de carácter supuestamente blando, que no reaccionaron de forma contundente ante quien trató de hacerle daño y ahora luchan entre sí por salvarse, alcanzando a la Taylor fuerte que es hoy.

‘Reputation’, su nuevo álbum, se publica el día 10 de noviembre.