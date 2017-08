‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift: que alguien resucite a la vieja Taylor, por favor

La redacción de JENESAISPOP evalúa el nuevo single de Taylor Swift, cuyo vídeo oficial se estrenará esta noche en la gala de los MTV Video Music Awards.

““Soy dura, soy ambiciosa y sé exactamente lo que quiero. Si eso me convierte en una zorra, que así sea.” La famosa frase de Madonna sobre el doble estándar con las mujeres en el mundo profesional (concretamente en el musical, y concretamente en el pop) sigue vigente décadas después. Sea o no Taylor Swift un poco “serpiente”, sería muy extraño que una cantante de country hubiese llegado a estrella mundial del pop que maneja su propia carrera sin haberse ganado por el camino reputación de mal bicho, fría y mandona. Quizás sea conveniente tener esto en cuenta a la hora de analizar esta nueva era de Taylor, y los enfrentamientos entre divas en general. En cualquier caso, la autora de ‘Welcome to New York’ parece dispuesta a coger esa imagen y explicarla, cuando no directamente abrazarla, como ocurre en el estribillo de este nuevo tema (Emma Roberts y ella serían intercambiables repitiendo esa frase en el videoclip).

Producida junto a Jack Antonoff y con multitud de referencias entre las que podemos encontrar a Peaches, Britney (¡si hasta incluye un “another day, another drama”!), Kate Bush o Lorde (ese puente), este lead-single desde luego no tiene el potencial de hit que tenían ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ o ‘Shake It Off‘, pero sí el potencial para darle un giro a su imagen. Habrá que ver estos días si la hasta ahora infalible Swift consigue romper la mala racha del pop femenino. Y, si lo consigue, sería un puntazo que aprovechase para solucionar los feuds con algunas de sus compañeras, enviando un poderoso mensaje de sororidad. Aunque, si hablamos de puntazos, ese “Why? Oh, cause she’s dead”…” Pablo N. Tocino

“Taylor Swift asentó las bases de la que parecía su personalidad con la excelente, histórica, ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, a medio camino entre sus raíces country y la obligada adaptación moderna (no, no era una opción quedarse a vivir en la mojigatería de sus inicios). ‘Look What You Made Me Do’ muestra en cambio a una cantante completamente impersonal, de la que ya no queda nada salvo un extrañísimo gusto por doblar su propia voz ad nauseam. Una melodía justísima en comparación a algunas de las últimas entregas de otros totems como Adele y Ed Sheeran, un puente realmente sonrojante (el de “la vieja Taylor no se puede poner al teléfono porque ha muerto” es un WTF completamente carente de gracia o interés) e injusto el modo en que se lo está llevando calentito apegándose al sonido Britney Spears dos temporadas después de Meghan Trainor. No puedo parar de canturrear ‘Me Too’ desde que ha salido esto.” Sebas E. Alonso

“Después de unas cuantas (muchas) escuchas a ‘Look What You Made Me Do’ ya no creo que sea la nadería que me pareció de entrada. Aun así, es un tema insulso y no encuentro nada a qué agarrarme, nada que me haga querer volver a escucharlo por gusto. La producción me recuerda a un R&B de algún momento indefinido entre 1989 (el año) y 1997; el ritmo como de Salt-N-Pepa, el piano, las orquestaciones sintéticas… pero funciona más como homenaje a un cierto sonido que como canción. Encima trata de crear expectación para estallar en un estribillo de gaseosa. Sólo tiene algo de gracia ese “look what you make me do’, entonado tan sincopadamente y que se engancha a fuerza de repetirlo. Taylor Swift está tratando de ser malota, pero su desafío se limita a poner los pies en el asiento del bus, me temo. Si esta es la nueva Taylor, que alguien resucite a la antigua, por favor.” Mireia Pería

“Aplaudo el riesgo que ha tomado Taylor Swift sacando está canción electroclash, de estribillo recitado, agresiva, oscura y mecánica, inspirada sorprendentemente en Peaches y en el gran ‘I’m Too Sexy’ de Right Said Fred. Pero si esto es todo lo que Kimye (porque claramente la canción está dirigida a ellos, más que a los medios) le “han hecho hacer”, Swift quizá debería replantearse saquear otras canciones o vengarse de otras personas, porque la dichosa pelea sobre ‘Famous’ duró más tiempo siendo interesante de lo que lo está haciendo esta canción en mi reproductor. De momento lo mejor de ‘Look What You Made Me Do’ es que haya inspirado la obra maestra que es este meme.” Jordi Bardají

“Al contrario que a algunos de mis compañeros, la vergüencica ajena de ese no-estribillo [un segundo de silencio por la ausencia de melodía, por favor] –con el título de la canción encajado 4 veces con gran esfuerzo–, y líneas como la que dice que “la vieja Taylor ha muerto” [cuqui, todos sabemos que no sería capaz de eso] o, peor aún, “dijiste que el arma era mía, no es guay” [Kim K todavía debe estar partiéndose su voluminoso culo], ha ido aminorando con las escuchas. Y, salvando esos detalles, han ido revelando una canción bastante adictiva y algo desquiciada, especialmente con ese puente que yo mismo atribuí a una herencia de Kate Bush pero, viendo que Right Said Fred son un referente inesperado para Tay… ¿por qué no Army of Lovers? No es la bomba, pero y lo que bien que lo pasamos con este circo, ¿qué?” Raúl Guillén