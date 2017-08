Así será el vídeo de ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift y su nueva revista

Taylor Swift ha adelantado en Instagram el videoclip de su nuevo single, ‘Look What You Made Me Do’, ya disponible. El vídeo es -sorpresa- obra de Joseph Khan, director del vídeo de ‘Blank Space’ y se estrena este domingo en los MTV Video Music Awards. Por lo que se ve en el “teaser” de Instagram, será un vídeo “Swift vs. los medios”. ¿Alguien más se muere de ganas de que la presentadora de los premios Katy Perry le de paso en la gala?

Swift ha revelado además la publicación de una revista complementaria a la edición de su disco ‘Reputation’, que sale el 10 de noviembre. La revista se compondrá, al parecer, de 16 páginas de contenido original de Swift, lo que incluye poesía, letras escritas a mano, sesiones de fotos e incluso pinturas. Swift escribe en Instagram: “ya no habrá más explicación, solo habrá reputación”.

‘Look What You Made Me Do’ ha sorprendido por su sonido extraño y mecánico cercano al electroclash de Peaches y por su improbable parecido acreditado con ‘I’m Too Sexy’ de Right Said Fred. En su letra, Swift declara la muerte de la “anterior Taylor Swift”. La artista ha publicado el tema junto a nuevos productos de merchandising en su web, lo que incluye un anillo con forma de serpiente.

Official #LWYMMDvideo world premiere. Sunday 8/27 at the @vmas. Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 4:54 PDT

There will be no further explanation. There will just be reputation. Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 4:54 PDT