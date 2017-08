Taylor Swift mata a “la vieja Taylor” en ‘Look What You Made Me Do’

Tras varios días de precalentamiento, esta madrugada ha llegado el ansiado single de regreso de Taylor Swift, anticipo de su nuevo álbum, ‘Reputation’. Finalmente no se trata de una canción llamada ‘Timeless’, sino de un tema titulado ‘Look What You Made Me Do’. Se trata de una canción compuesta por Taylor y Jack Antonoff –como ya aventurábamos–, co-autor de varios temas de ‘1989’ y de ‘I Don’t Wanna Live Forever’, el tema de Tay con Zayn para ’50 sombras más oscuras’. Es bastante oscurilla, para ser Taylor, con una sencilla caja de ritmos y un bajo grueso (hay quien le encuentra parecido con el viejo hit de Right Said Fred ‘I’m To Sexy’), cuyo momento culminante llega en un precoro que suena inspirado en la primera Kate Bush, antes de un estribillo bastante sencillo que se limita a repetir el título de la canción. Por el momento los usuarios de Genius han detectado un sample de Peaches (‘Operate’).

En cuanto a su letra, tal y como sugerían esos vídeos de una serpiente con los que ha venido advirtiendo toda esta semana, pretende hacer ver que los palos que le ha dado la vida han hecho que Taytay ya no sea la niña buena que aparentaba y se haya convertido en un bicho vengativo. El mejor momento llega con una fingida llamada telefónica en el puente donde dice “Lo siento, la vieja Taylor no puede ponerse al teléfono en este momento. ¿Que por qué? Oh, porque está muerta”. Una frase que ya a estas horas ha dejado algún meme que otro.

Se espera que en las próximas horas se presente el videoclip para el tema, dirigido por el prestigioso Joseph Khan, que ya trabajó con Taylor en el pirotécnico ‘Bad Blood’. ‘Reputation’ se publica el día 10 de noviembre.