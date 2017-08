La serpiente de Taylor Swift se desenrosca: ¿llegará ‘Timeless’ este viernes?

Tras haber “puesto a cero” sus redes sociales días atrás, Taylor Swift desató ayer todo tipo de comentarios y especulaciones cuando subió un breve vídeo a su virgen perfil de Twitter en el que lo que parece un reptil se desenrosca lentamente, jugueteando con sentido del humor con esa imagen de mal bicho que muchos le otorgan a raíz de su beef con Katy Perry. Un vídeo oscuro y perverso que daba alas a la imaginación de algunos: nuestro colega de la web belga Disco Naiveté se aventuraba a decir que el clip le sugería un disco “producido por Arca con visuales de Jesse Kanza y featurings de Kanye West [Ndr: hay que tener mala uva] y Björk”.

Por supuesto era una broma, pero sí que se han desatado todo tipo de especulaciones en la Internet. Más allá del debate sobre si dicho animal es una serpiente o un dragón –un nuevo vídeo de hace solo unos minutos revela que es lo primero–, se ha llegado a afirmar –citando a US Weekly como fuente– que su nuevo single podría llegar este mismo viernes, 25 de agosto. Incluso se dice, aunque no hay confirmación, que podría titularse ‘Timeless’.

Lo cierto es que, tras ver cómo su catálogo regresaba a todas las plataformas de streaming precisamente el mismo día que su amienemiga Katy publicaba ‘Witness’, tiene todo el sentido que esto suceda cuando sale a la luz, tras semanas de espera, el nuevo clip oficial de la Perry para ‘Swish Swish’. La serpiente sigue desenroscándose, para alborozo de los aficionados al pop, que están gozando su enemistad. Para colmo, ya parece seguro que Taytay no se va a cortar un pelo e interpretar esa nueva canción en directo en los MTV VMAs, que se emiten este domingo 27 de agosto. ¿Y quién es la presentadora de esta gala? ¡Bingo! Un escenario perfecto para hacer las paces, ¿no?

¿Y qué cabe esperar de ‘Timeless’, si es que se llama así? No sería una sorpresa que estuviera compuesta –como buena parte de ‘1989’ y ‘I Don’t Wanna Live Forever‘– junto a Jack Antonoff, miembro del grupo fun. que acaba de publicar ‘Gone Now’, su segundo largo como Bleachers. Aunque lo de Kanye West parece improbable (al menos no consta que su tremenda polémica entre el matrimonio West-Kardashian y Swift haya quedado atrás), la colaboración de una estrella del rap parece segura. Si Kendrick Lamar ya colaboró en ‘Bad Blood’, parece que esta vez podría ser Drake el que figure entre los invitados de su próximo disco. Tampoco nos extrañaría lo más mínimo que The Weeknd se dejara caer –ojo, también actúa en los VMAs–, especialmente teniendo en cuenta que ahora es novio de una de sus mejores amigas, Selena Gomez. Lo mejor de todo es que, si las señales son ciertas, apenas nos quedan unas 60 horas para tener certezas. A snake is coming…