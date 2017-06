Katy Perry sobre su enfrentamiento con Taylor Swift: “La perdono y le pido perdón”

No han pasado ni 48 horas desde que Katy Perry ha publicado ‘Witness’ y apuesto a que ya está deseando tomarse unas vacaciones de una promoción tan intensita. Promoción escenificada en Witness World Wide, un streaming de su vida durante las primeras 96 horas desde la salida del álbum que, como hemos contado, la han llevado a diversos actos promocionales incluyendo una sesión de terapia que la ha llevado a llorar y decir que se cansó de ser Katy Perry. Y a nosotros a preguntarle: “Katy, ¿tú estás bien?”

Otro de esos eventos ha sido una entrevista con la periodista Ariana Huffington, donde según remontan medios como Entartainment Online ha cogido el toro por los cuernos en cuanto a sus desencuentros con su ex-amiga Taylor Swift, mostrándose “un 100% preparada para arreglarlo”. “La perdono y le pido perdón por lo que sea que le hice, y espero lo mismo por su parte. Creo que es el momento, de verdad. Hay peces más grandes que freír, y hay verdaderos problemas en el mundo”.

Y no se ha quedado ahí, sino que ha expresado incluso su cariño por ella: “La quiero, y quiero lo mejor para ella. Y creo que es una compositora fantástica, y que, ya sanes, si ambas podemos representar a mujeres fuertes que se unen por encima de sus diferencias, creo que todo el mundo dirá “sí, podemos hacer esto””. Y ha proseguido: “Quizá no esté de acuerdo con todo lo que hace y a ella le pase lo mismo conmigo, pero realmente quiero llegar a un lugar de amor y perdón y comprensión y compasión”, antes de ponerse a cantar ‘Let It Go’, el tema principal de ‘Frozen’.

Todo esto, horas después de una entrevista en la que daba a entender que estaba enfadada por lo que ella consideraba que era un intento de “asesinar su personaje ante las chicas [sus fans]” y que estaba cansada de “poner la otra mejilla”.