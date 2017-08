Taylor Swift, ¿te atreverías a estrenar single en una gala presentada por Katy Perry?

MTV ha anunciado los nombres de algunos de los artistas que actuarán en la nueva edición de los Video Music Awards, que se celebran, como es habitual, el último domingo de agosto. La lista de “performers” no está nada mal, pues no faltarán Lorde y The Weeknd, entre otros. Pero falta un golpe de efecto, alguna sorpresa, alguien que presente un tema inédito con el que comerse el último cuatrimestre del año, el de mayor consumo en las tiendas de discos. No está nada claro quién podría ser ese nombre, pero en algunos foros apuestan por Taylor Swift o Justin Timberlake.

El regreso de ambos de cara a finales de 2017 de momento es solo hipotético. De Taylor Swift se han oído rumores de todo tipo: trabajo con Drake, vuelta al country, viajes dentro de maletas… pero nada concreto. Y sin embargo hay que recordar cuáles han sido las fechas escogidas para lanzar los singles de sus últimos 4 álbumes: Taylor ha sacado sus 5 discos en el trimestre de mayor consumo musical -ya sabéis que ella no pierde el viaje- y los singles los ha presentado en fechas tales como un 12 de septiembre (‘Love Story’, 2008), un 4 de agosto (‘Mine’, 2010), un 13 de agosto (‘We Are Never Ever Getting Back Together’, 2012) y un 18 de agosto (‘Shake It Off’, 2014). Salvo la del segundo disco, cuando aún no era una estrella internacional, las fechas son casi calcadas. Esto es, si Taylor Swift piensa volver este otoño, hay considerables posibilidades de que lance single este mismo mes, unos días antes de los premios MTV.

Se da la circunstancia de que dicha ceremonia está presentada este año por Katy Perry, su archienemiga desde que ambas se disputasen unos bailarines hace unos cuantos años. Para más inri, es de suponer que Katy Perry, a punto de estrenar vídeo para ‘Swish Swish’, interprete esta misma canción en la gala acompañada de Nicki Minaj… y hay quien ve en ella un dardo envenenado para Taylor, pues la letra es una reacción a los haters.

El hecho de que Katy Perry presente la gala puede ser decisivo para que Swift no presente su single en estos premios, pero también para que sí lo haga. La ceremonia de 2015 sirvió para que Taylor Swift y Nicki Minaj hicieran las paces de su propio beef (en el que también se metió Katy) y, aunque no me imagino a Taylor cantando ‘Swish Swish’ con Katy el día que su canción nueva tiene que acaparar titulares, en estos tiempos en que la sororidad está en boca de todos, sería un puntazo.

También está la opción de que no haya grandes presentaciones de material nuevo en los premios MTV. Ya el año pasado la mayor baza de la gala fueron las reiteradas actuaciones de diversos medleys de Rihanna, que había editado ‘ANTI’ a principios de año y no a finales. Y es que hay quien opina también que el momento de estos galardones ya pasó, y no parece que estén en disposición de marcar la agenda de Taylor Swift, quien tras vender 10 millones de copias de ‘1989‘ bien podría esperar a que se acerque un poco más el Black Friday -a lo Adele- para ofrecer su gran comeback.