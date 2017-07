Los rumores sitúan a Taylor Swift en… el interior de esta maleta

Taylor Swift lleva un tiempo desaparecida de los medios, preparando su próximo disco, y de hecho apenas actualiza ya sus redes sociales si no es para promocionar los singles de sus colegas, como ha hecho en los últimos meses con Lorde, Haim y Selena Gomez. Recientemente reaparecía en televisión para felicitar al jugador de baloncesto Russell Westbrook por su premio al Jugador más valioso de la NBA, eso sí, desde su casa, y esa era su primera aparición pública desde febrero.

Cuando Swift se dispone a proteger su imagen, va a por todas: le hemos visto caminar de espaldas o incluso de lado, como los cangrejos, para evitar que los fotógrafos le sacaran buenas fotos. Pero el último rumor de Swift sería el más extraño de todos.

Una emisora de radio de Dublín se hace eco de una imagen subida al sitio Splash News que supuestamente retrata a Taylor Swift siendo transportada desde su casa en Tribecca hasta un camión… en el interior de una maleta. La descripción de la foto lee que “una armada de coches y tres deportivos llegan al apartamento de Tailor Swift [sic] en Tribecca para mover una enorme maleta del apartamento al camión. Casi una docena de guardias de seguridad de Taylor Swift estaban presentes para mover cuidadosamente este embalaje al tiempo que Taylor Swift permanece sin ser vista desde hace tiempo”.

Sea verdad o no que Swift se encuentra en el interior de esta maleta, las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de bromear con la noticia, incluso estableciendo una divertida analogía con la paradoja del gato de Schrödinger: “mientras la maleta siga cerrada, Taylor Swift está y al mismo tiempo no está resentida con Katy Perry”. Ciertamente.

As long as the suitcase is closed Taylor Swift simultaneously does and does not have bad blood with Katy Perry — Near deGrasse Tyson (@DrNeilTyson) July 17, 2017