Taylor Swift reaparece para felicitar a uno de sus fans destacados, el jugador de baloncesto Russell Westbrook

La noche del lunes se ha celebrado en Nueva York la primera edición de los premios de la NBA. El jugador de baloncesto Russell Westbrook, que juega en los Thunder de Oklahoma, ha recogido el premio a Jugador más valioso de la temporada por su récord de triples dobles de promedio en una sola temporada, un total de 42, que supera la histórica marca de Oscar Robertson de 1962.

Aparte de un jugador de baloncesto excelente, da la casualidad de que Westbrook es súper fan de Taylor Swift, por lo que a modo de regalo, la NBA ha pedido a la cantante que se grabe a sí misma felicitando a Westbrook. Y Swift ha aceptado la invitación y ha hecho un vídeo en el que cuenta una falsa historia sobre su relación con Westbrook: dice que fue ella quien le enseñó a jugar a baloncesto y que la vez que Westbrook le superó en el juego, se enfadó y él le dijo: “you need to shake it off”. “Entonces me diste una idea”, comenta Swift. “Básicamente nos debemos el uno al otro por lo que hemos hecho con nuestras carreras y por eso soy parte de tu vídeo de felicitación, porque nos conocemos desde hace veinte años, aunque en realidad no”.

Curiosamente esta es la primera aparición de Swift en público desde febrero, cuando dio un concierto previo a la Super Bowl. La cantante eso sí ha sido noticia recientemente por su éxito con Zayn, ‘I Don’t Wanna Live Forever’, que suena en ’50 sombras más oscuras’, y por la vuelta de su discografía a su denostado -al parecer ya no tanto- Spotify.