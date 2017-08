Lorde, The Weeknd, Miley Cyrus, Ed Sheeran y Katy Perry actuarán en los MTV VMA’s 2017

El próximo día 27 de agosto se celebra la gala de entrega de los populares Video Music Awards 2017 de la cadena MTV. Unos premios que este año cuentan como principales nominados con Kendrick Lamar, The Weeknd y Katy Perry. La intérprete de ‘Witness’, sin embargo, no opta a las categorías principales y, quizá por eso, ha sido designada como la presentadora del evento.

Sin embargo, no se conocía aún los invitados que actuarían en la gala, uno de sus principales atractivos… hasta hace unos momentos. Al fin, Viacom acaba de anunciar via Twitter algunas de las actuaciones que podrán presenciarse esa noche: Lorde –autora de uno de los mejores discos de la temporada, ‘Melodrama‘–, The Weeknd, Miley Cyrus y Ed Sheeran son los nombres más destacados, a los que se suman también Fifth Harmony, Shawn Mendes y Thirty Seconds To Mars (que imaginamos presentarán nueva música, pues su último disco ‘Love Lust Faith + Dreams’ data de 2013.

Según la cadena, estas son solo algunas de las actuaciones que podrán presenciarse esa noche. El resto de nombres se irá concretando en los próximos días, una lista en la que también se ha confirmado la propia Katy Perry. Lo cierto es que anda bien necesitada de promoción –o un milagro– que levante las decepcionantes ventas de su reciente disco “concienciado” y no está en posición de desaprovechar tantos millones de ojos pendientes de ella esa noche.