Katy Perry presentará los MTV VMA’s

Katy Perry es una de las mayores nominadas a los MTV VMA’s que se entregan dentro de 30 días, el próximo 27 de agosto. Sin embargo, no aparece nominada ni a Artista del Año ni a Vídeo del Año. Quizá eso le dé libertad para afrontar con tranquilidad la presentación de la ceremonia de este año 2017, como se ha anunciado. La cantante ha declarado: “he estado entrenando con MTV en gravedad cero, comiendo helado de astronauta y en un grupo de mensajes con Buzz Aldrin y Neil deGrasse Tyson”, haciendo referencia a lo que será una ceremonia de corte galáctico (ver imagen). De momento no se han confirmado actuaciones, ¿por casualidad se pasará Nicki Minaj por allí?

La nominación más importante que ha logrado Katy Perry de cara a la ceremonia es el mejor vídeo de pop por el excelente videoclip realizado para ‘Chained to the Rhythm’. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a otros artistas con una base de fans tan amplia como Ed Sheeran, Shawn Mendes, Fifth Harmony, Harry Styles y Miley Cyrus. También está nominada a la mejor colaboracion por ‘Feels’, su tema con Calvin Harris. Después, aparece nominada en categorías técnicas, las cuales a menudo no se televisan. Se trata de mejores efectos especiales y mejor dirección por ‘Chained to the Rhythm’ y también de mejor dirección de arte por ‘Bon Appétit’. Se espera que Kendrick Lamar arrase en estas categorías con ‘HUMBLE.’.

Katy Perry rueda a finales de este mes el vídeo de ‘Swish Swish’, el tercer vídeo oficial extraído de su último disco, el interesante ‘Witness’, que no está repitiendo el éxito de sus tres álbumes anteriores.