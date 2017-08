Así será el cómico vídeo lleno de estrellas de ‘Swish Swish’ de Katy Perry, el “peor desastre de la historia”

Katy Perry ha publicado el “trailer” de su nuevo vídeo para ‘Swish Swish’, su single con Nicki Minaj, que se estrena esta semana. El vídeo, al parecer, no tendrá nada que ver con las “drag queens” que aparecieron en la actuación del tema en Saturday Night Live el pasado mes de mayo y mucho con la temática de baloncesto de la letra de la canción, en la que Perry canta “swish swish bish, another one in the basket”.

El vídeo de ‘Swish Swish’, que ha dirigido Dave Meyers, narrará en clave cómica un partido de baloncesto entre las “cabras” y los “tigres” que será el “peor desastre de la historia”, como se adelanta en el teaser, y además será una suerte de nuevo ‘Last Friday Night’ en tanto que contará con la aparición de varias estrellas del entretenimiento como son la escritora Molly Shannon, el atleta Thor “The Mountain” Björnsson, la cómica Christine Sydelko y Gaten Matarazzo, el niño que interpreta a Dustin en ‘Stranger Things’. También Nicki Minaj saldrá haciendo de sí misma.

Perry defiende así un nuevo single de ‘Witness‘ de cara a los MTV Video Music Awards, que ella presenta y se celebran este domingo, y de cara también a las vistas en Youtube, donde su anterior single ‘Bon Appétit’ ha conseguido más de 250 millones de visitas a pesar de su éxito moderado en streaming y su fracaso en listas. ‘Swish Swish’ no está entre las 100 canciones más vendidas en Estados Unidos en estos momentos, pero es la canción más escuchada de Perry en Spotify y está a punto de conseguir 90 millones de reproducciones, conque su vídeo animará las ventas seguro.