Taylor Swift se supera y vende anillos con forma de serpiente en su web

Taylor Swift es la protagonista de la semana tras el anuncio de su nuevo disco, ‘Reputation’, que se publica el 10 de noviembre, y el estreno de su primer single, el oscuro, vengativo y totalmente electroclash ‘Look What You Made Me Do’.

‘Look What You Made Me Do’ tiene un fondo de resentimiento (de Swift contra Kanye o los medios, no se sabe) pero de ella no puede decirse que no contenga un elemento de humor, sobre todo por su sample acreditado del ‘I’m Too Sexy’ y por ese puente telefónico que anuncia la muerte de la “vieja Taylor Swift” y que cuesta imaginar vaya tan en serio como se esperaría de su autora, sobre todo ahora que ha decidido reírse de sí misma más que nunca asumiendo su fama de “víbora” por ejemplo en los teasers que han avanzado el anuncio de su disco.

Y como Swift es muy lista, sacará tajada de esto también como lo hizo en el vídeo de ‘Blank Space’ riéndose de su fama de coleccionista de novios. La cantante ha puesto a la venta en su web unos anillos con forma de serpiente, en dorado y plata, que además de bonitos cuestan “solo” (depende de los bolsillos) 60 dólares. También se ha sacado una sudadera con el diseño de esta misma serpiente. No es la primera vez que Swift se burla de sí misma pero… ¿no se acaba de superar con esto?