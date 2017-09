Minicrisis en el macropalacio de Taylor Swift

Taylor Swift ha aguantado 3 semanas en la cima del Billboard Hot 100 con su single de regreso, ‘Look What You Made Me Do‘, cuyo reinado ya se había advertido que podía ser más corto que el de ‘Shake It Off’. La cantante es destronada por la rapera Cardi B, pero es que además no cae al puesto 2 sino al puesto 3 también por detrás del nuevo hit de Post Malone, uno de los traperos de moda entre el público más joven, con su nuevo hit ‘rockstar’.

Partimos de la base de que solo con sus datos de la semana de salida, ‘Look What You Made Me Do’ ya era un macrohit. Suma 150 millones de reproducciones en Spotify y nada menos que 450 millones en Youtube, donde batió el récord de visionados en un día. Pero tan claro está que el tema fue un pelotazo la semana de salida como que no va a ser capaz de sostener el hype en torno al disco un mes y medio más. Otro single de ‘Reputation’ será necesario antes del 10 de noviembre, y sus seguidores llevan reivindicándolo casi desde que se escuchó este tema por primera vez, debido a las críticas encontradas que ha recibido por parte de la crítica pero también del público: el tema no tiene tantos “likes” en Youtube como ‘Shake It Off’ o ‘Blank Space’, pero sí muchos más “dislikes” en poquísimo tiempo, casi un millón.

Al margen de datos tan manipulables, la razón que probablemente haya hecho hacer saltar una pequeña alarma a su equipo ha sido el estancamiento de la canción en Spotify y sobre todo en radio. ‘Look What You Made Me Do’, pese a su mastodóntica promoción, acaba de caer del top 10 de Spotify USA y ha empezado a presentar muestras de agotamiento en radio, justo al llegar al top 10 de lo más radiado de este país, lista en la que parece imposible que llegue a ser número 1. Las actualizaciones de los últimos días parecen indicar que, salvo sorpresa, la canción tocará techo en muy pocos días y empezará a ser retirada de las emisoras.

Esta minicrisis de palacio, que puede parecer nimia, puede ser más importante de lo que parece si no hay as en la manga, pues Taylor Swift no compite en la liga de Beyoncé o Bruno Mars, sino en la de Adele y Ed Sheeran, y hoy por hoy parece muy difícil que ‘Look What You Made Me Do’ iguale lo que consiguieron para sus respectivos álbumes ‘Hello’ y ‘Shape of You’. Cualquier paso en falso puede implicar que en lugar de 10 millones de discos venda 7 y solo hace falta sacar una calculadora para hacernos una idea de lo que eso puede representar, por no hablar de una hipotética repercusión en la recaudación de su gira si no hay singles mejores.

De hecho, tras la bajada en descargas y streamings observada la pasada semana (bajadas del 39% y 35%, respectivamente, nada menos), su equipo ha estado rápido descontado el tema en iTunes USA para tratar de volver a ser competitivo en el top 3 de la semana que viene: “Look” ha vuelto a liderar iTunes al venderse a 69 céntimos mientras el tema de Post Malone se vende a 1,29 dólares (la canción de Cardi B también ha sido descontada). Sorprende ver a Swift en la sección de ofertas solo un mes después de la salida del single, pero todo el mundo espera que el segundo sencillo del disco sea una canción más universal (¿habrá bombazo junto a Drake?), menos sobre ella misma, Kanye o Katy, mientras el primero muy obviamente ya ha logrado su objetivo de llamar la atención sobre el disco a lo grande.