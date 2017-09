Cardi B, primera rapera en casi 20 años en alcanzar sola la cima del Billboard Hot 100

Cardi B es el nuevo número 1 del Billboard Hot 100 con su tema ‘Bodak Yellow (Money Moves)’, convirtiéndose en la primera rapera en 19 años que logra alcanzar la cima de esta lista en solitario, sin “featurings”. El anterior y único precedente fue el producido por ‘Doo Wop (That Thing)’ de Lauryn Hill, su primer single en solitario fuera de The Fugees. Todo un varapalo para Nicki Minaj.

La canción con la que Cardi B ha debutado en las listas de manera oficial cuenta con versión en Spanglish que sí tiene un featuring de Messiah, si bien el streaming de esta última es más testimonial. La canción es puesto 2 en las listas de streaming, puesto 3 en ventas digitales subiendo un 85% sus ventas respecto a la semana anterior, y número 13 en radios, todo ello en Estados Unidos. Desplaza nada menos que a ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift del número 1, mientras que Post Malone con ‘rockstar’ amenaza desde el número 2, con posibilidades de ser puesto 1 la semana que viene.

Procedente del Bronx, Cardi B se ha hecho famosa en Estados Unidos gracias a su aparición en un programa de televisión llamado ‘Love & Hip Hop’ y a varias mixtapes encabezadas por ‘Gangsta Bitch Music Vol. 1’ en 2016. Víctima de la violencia doméstica de su pareja, logró subsistir haciéndose stripper y después hablando sin tapujos ni vergüenza sobre su pasado o sobre feminismo, indicando que este no era exclusivo para las chicas con carrera. Atlantic lanzaba en junio este single que ahora alcanza la cima y al que recientemente se ha sumado una colaboración con G-Eazy para su sencillo ‘No limit’.