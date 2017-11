Christina Aguilera dedica ‘Beautiful’ a una familia que ha sufrido por la enfermedad de su hijo, acompañada de sus 6 Grammys

Justo cuando se cumplen 15 años de ‘Beautiful’, uno de los mayores éxitos de Christina Aguilera, la cantante la ha recuperado para una ocasión especial. En una colaboración con el programa ’20/20′, Aguilera se ha reunido con Magda y Russell, una familia de Nueva York cuyo hijo Nathaniel sufre síndrome de Treacher Collins, una malformación craneofacial congénita rara, y para la que hace 13 años, cuando nació el niño, ‘Beautiful’ supuso una gran inspiración para luchar por Nathaniel y defender que su hijo también es “hermoso”.

Aguilera ofrece una interpretación emotiva de su éxito insignia, pero el detalle de su actuación que no ha pasado desapercibido en las redes sociales es que Aguilera canta acompañada de sus 6 Grammys, colocados al lado en una mesilla. O mejor dicho, de 5 de sus 6 Grammys, porque el sexto está colocado en la mesa que ocupan Magda y Russell y su familia. Delante de sus narices. ¿Será el Grammy de ‘Beautiful’?

Desconocemos qué proceso lógico ha llevado a Aguilera a traerse sus Grammys a una casa ajena para dedicar ‘Beautiful’ a esta familia neoyorquina que tan mal lo ha pasado, pero vamos, lo que sea menos sacar disco. La cantante ha estrenado recientemente ‘America’, su baladón patriota para el documental ‘Served Like a Girl’. Este domingo actúa en los American Music Awards para homenajear a Whitney Houston.

Christina Aguilera, with her 6 Grammys behind her, singing Beautiful to a family that says that song saved their lives, is what I needed today. pic.twitter.com/IAw2FNT3pe

She wanted them to watch closely the grammy she won for Beautiful that's why she put it on the table pic.twitter.com/wrO73mBH8l

— , (@Fighter_Pride) November 16, 2017