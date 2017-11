P!nk defiende a Christina Aguilera y comparte su teoría sobre por qué se trata de enfrentar a las mujeres

El domingo se celebraron los AMAs y la cara de algunos famosos viendo actuar a Christina Aguilera, en concreto realizando un homenaje a Whitney Houston, se viralizaba. Entre ellos estaba P!nk, quien parecía estar flipando con las virguerías vocales de la cantante de ‘Bionic’ y no necesariamente para muy bien. Harta de especulaciones, P!nk ha acudido a Twitter para recalcar que le encantó la actuación de Christina.

Estas han sido sus palabras: “me entristece profundamente encontrarme al despertar una nueva pelea creada entre yo y otra mujer increíble, Christina, que hizo una actuación increíble que apoyo por completo”. De manera más interesante continúa: “Todos vosotros seguís enfrentando a las mujeres porque os da miedo el poder que podemos tener juntas”. Y concluye en otro tuit dos minutos más tarde: “prefiero recordar anoche como una celebración de las mujeres, de Diana, de Whitney, del amor y la vida y la alegría y las cosas buenas”.

Recientemente P!nk contó que Christina Aguilera hizo ademán de pegarle en una fiesta en los tiempos en que peleaban por el protagonismo de ‘Lady Marmalade’, si bien lo hacía en un tono de broma, y hablando de cómo el paso de los años las había unido.

Waking up to see a newly created riff between myself and another incredible woman, Christina, who took on an incredible feat, who I support fully, makes me so sad. You all perpetuate keeping women apart b/c you're afraid of the power we have when we get together. — P!nk (@Pink) November 21, 2017

I choose to remember last night as being a celebration of women, of Diana, of Whitney, of love and life and joy and all things good. THANKYOU to everyone that had the courage to take that stage- wether it be right side up or sideways. All love ❤️ — P!nk (@Pink) November 21, 2017