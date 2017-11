Bruno Mars arrasa y ‘Despacito’ triunfa en los AMAs 2017

Esta madrugada se han celebrado la gala de entrega de los American Music Awards 2017, premios que son otorgados cada año con los votos del público. El indiscutible vencedor de esta edición ha sido Bruno Mars, que se ha llevado nada menos que 7 premios, incluidos los más importantes: Artista del Año, Vídeo del Año (por ’That’s What I Like’), Álbum Favorito de Pop/Rock y de Soul/R&B (por ‘24K Magic‘), Artista Masculino Favorito de Pop/Rock y de Soul/R&B y Canción Favorita de Soul/R&B por, de nuevo, ‘That’s What I Like’.

La otra ganadora destacada de la noche fue ‘Despacito’, de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, que obtuvo dos premios (Canción Favorita de Pop/Rock y Colaboración del Año). Otros premiados destacados fueron Lady Gaga (Artista Femenina Favorita de Pop/Rock), Beyoncé (Artista Femenina Favorita de Soul/R&B), Imagine Dragons (Grupo Favorito de Pop/Rock), Niall Horan (Artista Novel del Año, ganando algún tipo de pulso a sus ex-compañeros en One Direction), Drake (Artista Masculino Favorito de Rap/Hip-Hop), Kendrick Lamar y su ‘DAMN.’ (Álbum Favorito de Rap/Hip-Hop), Linkin Park (Grupo Favorito de Rock Alternativo), Coldplay (Gira del Año) y The Chainsmokers (Artista Favorito de EDM). Diana Ross recibió un premio a su carrera.

Entre las actuaciones más destacadas, Christina Aguilera rindió homenaje a Whitney Houston interpretando un medley que incluía fragmentos de ‘I Will Always Love You’, ‘I Have Nothing, ‘Run to You’ y ‘I’m Every Woman’ –aunque su actuación vocal no convenció a todo el mundo–; Selena Gomez hizo su primera aparición en vivo tras serle trasplantado un riñón, interpretando su single con Marshmello, ‘Wolves’; P!nk, con una de esas actuaciones acrobáticas que le pirran –esta vez bailando descolgándose por la fachada de un edificio–, y que más tarde repitió cantando ‘Everybody Hurts’ de R.E.M. a dúo con Kelly Carkson; o Lady Gaga interpretando su último single, ‘The Cure’. Tan pronto se publiquen los vídeos de estas actuaciones, actualizaremos este artículo.

Palmarés completo

Artist of the Year: Bruno Mars

New Artist of the Year: Niall Horan

Collaboration of the Year: “Despacito” by Luis Fonsi featuring Daddy Yankee & Justin Bieber

Tour of the Year: Coldplay

Favorite Male Artist – Pop/Rock: Bruno Mars

Favorite Female Artist – Pop/Rock: Lady Gaga

Favorite Duo or Group – Pop/Rock: Imagine Dragons

Favorite Album – Pop/Rock: “24k Magic” by Bruno Mars

Favorite Song – Pop/Rock: “Despacito” by Luis Fonsi featuring Daddy Yankee & Justin Bieber

Favorite Male Artist – Country: Keith Urban

Favorite Female Artist – Country: Carrie Underwood

Favorite Duo or Group – Country: Little Big Town

Favorite Album – Country: “Ripcord” by Keith Urban

Favorite Song – Country: “Blue Ain’t Your Color” by Keith Urban

Favorite Artist – Rap/Hip-Hop: Drake

Favorite Album – Rap/Hip-Hop: “DAMN.” by Kendrick Lamar

Favorite Song – Rap/Hip-Hop: “I’m the One” by DJ Khaled featuring Justin Bieber, QUAVO, Chance The Rapper and Lil Wayne

Favorite Male Artist – Soul/R&B: Bruno Mars

Favorite Female Artist – Soul/R&B: Beyoncé

Favorite Album – Soul/R&B: “24k Magic” by Bruno Mars

Favorite Song – Soul/R&B: “That’s What I Like” by Bruno Mars

Favorite Artist – Alternative Rock: Linkin Park

Favorite Artist – Adult Contemporary: Shawn Mendes

Favorite Artist – Latin: Shakira

Favorite Artist – Contemporary Inspirational: Lauren Daigle

Favorite Artist – Electronic Dance Music: The Chainsmokers

Video of the Year: “That’s What I Like” by Bruno Mars

Top Soundtrack: “Moana”

Lifetime Achievement: Diana Ross