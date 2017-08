‘Despacito’ iguala el récord de Mariah Carey de más semanas en el número uno de EE UU

Pasito a pasito, ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee (y Justin Bieber), la Canción del Verano© y desde luego por ventas también la canción del año, sigue sumando récords después de haber conseguido, en las últimas semanas, convertirse en la más reproducida en streaming y su vídeo en el más visto de Youtube.

Ahora, Fonsi y Daddy Yankee (y Justin Bieber) han logrado una marca especialmente difícil para un artista latino, que es ser autores de la canción que más semanas ha pasado en el número uno de Billboard Hot 100, un total de 16. ‘Despacito’ se empata así con ‘One Sweet Day’ de Mariah Carey y Boyz II Men, que pasó la misma cantidad de tiempo en el número uno de la tabla de éxitos estadounidense entre 1995 y 1996. Habrá que esperar a si las supera.

Carey ya tenía otra canción entre las que más tiempo han pasado en el número uno de Billboard, ‘We Belong Together’, pero Fonsi y Daddy Yankee son los únicos latinos de la lista. Aunque sí hay dos españoles, Los Del Río, cuya ‘Macarena’ sumó 14 semanas en el número uno en 1996. Un nuevo hito que añadir al currículum de Fonsi, que ya llevaba un carrerón a sus espaldas antes del éxito de esta canción.

Estas son las canciones que más semanas han pasado en el número uno de Billboard:

16, “Despacito,” Luis Fonsi & Daddy Yankee Feat. Justin Bieber, May 27, 2017

16, “One Sweet Day,” Mariah Carey & Boyz II Men, Dec. 2, 1995

14, “Uptown Funk!,” Mark Ronson Feat. Bruno Mars, Jan. 17, 2015

14, “I Gotta Feeling,” The Black Eyed Peas, July 11, 2009

14, “We Belong Together,” Mariah Carey, June 4, 2005

14, “Candle In The Wind 1997″/”Something About The Way You Look Tonight,” Elton John, Oct. 11, 1997

14, “Macarena (Bayside Boys Mix),” Los Del Rio, Aug. 3, 1996

14, “I’ll Make Love to You,” Boyz II Men, Aug. 27, 1994

14, “I Will Always Love You,” Whitney Houston, Nov. 28, 1992