‘Despacito’ es ya la canción más reproducida en streaming de la historia

Entre todas las plataformas de streaming, ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber suma un total de 4,6 mil millones de reproducciones: es ya la canción más reproducida en streaming de todos los tiempos por detrás de ‘Sorry’ del mismo Bieber y de ‘Shape of You’ de Ed Sheeran. En Youtube, es el cuarto vídeo más visto de la historia. ‘Despacito’ ha sido número uno en 35 países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, posición que ocupa a día de hoy, como en España.

Los datos proceden del sello de Fonsi, Universal, cuyo director ha querido expresar su alegría por el éxito de la canción, que atribuye a la apertura cultural que ha provocado el streaming: “el streaming ha dado lugar a la posibilidad de que una canción con un ritmo diferente, de una cultura diferente y cantada en un idioma diferente se convierta en una enorme fuerza de éxito en todo el mundo”, ha declarado.

En una entrevista con BBC, Luis Fonsi ha dicho que no conoce el secreto del éxito de ‘Despacito’. Dice “creo que es una suma de varias cosas: evidentemente, tiene una melodía muy pegadiza, el modo en que el estribillo arranca “Des-pa-ci-to” es muy fácil de recordar, y es casi imposible que no te muevas cuando suena la canción, aunque no te guste bailar. Y claramente sumas a Justin Bieber a todo eso y añade un ángulo distinto. Una posibilidad es que la canción es una obra maestra del márketing.