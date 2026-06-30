Alaska será reconocida en los Latin GRAMMYs como icono del pop español

En un momento comercial especialmente complicado para su carrera, debido a que el último disco de Fangoria, ‘La verdad o la imaginación‘, ha tenido un recorrido en listas limitado, Alaska recibe una nueva noticia en forma de distinción académica, ya que se encuentra entre las figuras de la música que recibirán premios especiales en la próxima gala de los Latin GRAMMYs que se celebra el 12 de noviembre.

Alaska será reconocida como icono del pop español y por «su estilo irreverente y espíritu innovador». El comunicado oficial destaca que Alaska «ha explorado el punk, el pop y la electrónica, construyendo una carrera única y revolucionaria» y que es «figura clave de la Movida Madrileña y voz detrás de himnos como “A quién le importa” y “Ni tú ni nadie”». Además, indica que Alaska «se ha mantenido vigente durante décadas gracias a su autenticidad y constante reinvención» y que «sigue siendo un símbolo de libertad, creatividad y expresión dentro de la música en español».

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Además de Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta recibirán el Premio a la Excelencia Musical; mientras que Omar Alfanno tendrá el Premio del Consejo Directivo, como parte de la entrega de los Premios Especiales 2026.

La 27ª entrega anual del Latin GRAMMY se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. La ceremonia honrará a lo mejor de la música latina lanzada entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.