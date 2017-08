‘Despacito’ ya es el vídeo más visto de la historia en Youtube

‘Despacito’ es, desde hace escasos minutos, el vídeo más visto de la historia de Youtube, con 2.994.000.000 de visualizaciones, superando así al tema de Wiz Khalifa de ‘Furious 7’ (2.993 millones) que a su vez hace 3 semanas superaba al ‘Gangnam Style’ de PSY como videoclip más visto de la historia. El asunto tiene mérito por varias razones: el videoclip está completamente en castellano, por otro lado esta versión no es la que cuenta con Justin Bieber, pues esta no tiene videoclip, y finalmente es la canción más nueva de todas. De hecho, la canción se distanciará con holgura durante los próximos días de sus rivales: aunque la versión que continúa en el número 1 en Reino Unido (tras el paréntesis de DJ Khaled con Rihanna) y Estados Unidos obtiene sobre todo puntos de Spotify y el remix de Justin Bieber, son decenas los países que están sumando unos 15 millones de reproducciones diarios a la versión original en castellano. La cifra lograda no está al alcance ahora mismo ni de Ed Sheeran, ni de Adele, ni de Taylor Swift, ni de Beyoncé, ni de Coldplay, ni de Drake, ni de Chainsmokers, ni de Justin Bieber.

El tema perpetrado por Luis Fonsi y Daddy Yankee sigue, pues, haciendo historia, en breve superará los 3.000 millones de reproducciones, y hay verdadera curiosidad en la industria por averiguar si Fonsi, que contaba ya con una larguísima trayectoria, tiene un as en la manga para darle algún tipo de continuidad; y también cuál será la siguiente canción medio en castellano que pueda triunfar. De momento, ‘Súbeme la radio’ de Enrique Iglesias, en un nuevo remix, sube del puesto 16 al puesto 12 en Reino Unido. Podéis recordar nuestra crítica de ‘Despacito’ aquí.